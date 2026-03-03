Что значит украинский фразеологизм 'сміятися на кутні': ошибаются почти все

В украинском языке существует интересный фразеологизм "Сміятися на кутні". Но его правильное значение знают не все.

Об этом в своем видео в социальной сети TikTok рассказала филолог Виктория Николаевна. По ее словам, на первый взгляд, можно подумать, что это выражение означает искренний смех, однако на самом деле его значение – плакать, или смеяться сквозь слезы.

Сайт Горох также подтверждает это значение и предлагает ряд синонимов, среди которых основными являются: плакать, причитать, давиться слезами.

