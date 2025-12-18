Самый сложный фразеологизм на НМТ 2025: что он означает

Репетитор по украинскому языку с ником yuliya_ukr_ спросила своих учеников, какой, по их мнению, самый сложный фразеологизм попался им на Национальном мультипредметном тесте (НМТ)-2025. По ее словам, это было выражение античного происхождения "Танталовы муки".

Видео дня

На сегодня оно означает страдания человека от того, что цель близко, но ее невозможно достичь. Об этом она рассказала в своем видео в социальной сети TikTok.

"В древнегреческой мифологии царь Тантал оскорбил богов, а те сбросили его в подземное царство и придумали для него наказание. Тантал стоял по шею в воде, но не мог напиться, потому что как только он наклонялся, то вода спадала. Над головой были ветви деревьев с разнообразными плодами, но как только Тантал хотел до них дотянуться, ветер отклонял ветви в сторону", – рассказала учительница историю этого фразеологизма.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что учительница назвала два самых легких теста на НМТ по украинскому языку, которые можно выполнить без правил.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!