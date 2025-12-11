Учительница украинского языка, которая готовит учеников к Национальному мультипредметному тесту (НМТ), Оксана Николаевна назвала два, по ее мнению, самые легкие задания на тестировании, которые можно выполнить, даже не зная правил. Среди них – задание, в котором надо найти однокоренное слово и то, где надо заметить лексическую ошибку.

Более подробно эти типы заданий она рассмотрела в видео в социальной сети TikTok на странице litera.zno. И объяснила, почему они такие легкие к выполнению.

Задание "найти общекорневое слово"

По словам педагога, в таких тестах не надо находить корни, потому что общекорневое слово уже будет иметь в себе то, которое звучит в задании, то есть оно будет с ним связано. Для примера она привела слово "водити" и варианты ответов "водень", "водночас", "водевіль" и "водійський". Правильным ответом здесь будет "водійський".

Задание "найти лексическую ошибку"

Как указывает педагог, самыми популярными заданиями по поиску лексических ошибок на НМТ являются те, где надо найти кальку с русского, слово, употребленное в несвойственном значении и плеоназм (то есть – лишние слова).

Для примера педагог приводит задание, где надо найти вариант, в котором не употреблен плеоназм. Среди вариантов:

перший дебют (дебют – це те, що відбувається вперше, тому слово "перший" тут зайве);

головний лейтмотив (тут така ж помилка, бо лейтмотив вже означає головний);

дивний парадокс (тут зайвим буде слово "дивний", бо "парадокс" несе в собі саме це значення);

ефективний метод (правильна відповідь).

