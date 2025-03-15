Чтобы получить оценку, нужно уметь продавать: украинская учительница рассказала, как в Финляндии стимулируют детей к обучению

В Финляндии школьники добывают не только знания, но и получают настоящий опыт применения изученного в жизни. Так, чтобы иметь оценку по трудовому обучению, дети должны не просто что-то смастерить на уроке, но и продать это.

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Украинская учительница Ольга Яблонская в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделилась своими наблюдениями процесса обучения в Финляндии. Она рассказала, что ученики на уроке изготовили табурет, после чего должны были его продать. Таким образом, школьники не просто трудились руками, а прошли все этапы предпринимательства, делится педагог.

"На уроке трудового обучения в Финляндии ученикам нужно было сделать табурет. Но это еще не все. Чтобы получить оценку, нужно было его продать. Вот и есть настоящий пример практической учебы! Дети не просто работали руками, но и проходили все этапы предпринимательства: от создания продукта до его реализации", – делится педагог.

По ее словам, ребята учились рассчитывать себестоимость, определять цену, вести переговоры, искать клиентов. Благодаря такому опыту ученики получили понимание экономических действий.

Яблонская уверяет, что подобную инициативу можно применять и в других предметах. Таким образом, школьники увидят, что образование – это не просто об абстрактных знаниях.

Читайте интервью с Ольгой Яблонской в понедельник, 17 марта.

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