'Чтобы быть учительницей, нужен мужчина, который будет оплачивать это хобби': педагог из Киева раскрыла печальную правду о школах в Украине

Молодежь не хочет идти работать в школу из-за низких зарплат, большого количества бумажной работы, эмоционального выгорания и недостаточного уважения к профессии в обществе. По тем же причинам нередко покидают специальность и педагоги с опытом.

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Педагог одной из школ в Киеве Ольга Яблонская в интервью OBOZ.UA привела в пример известную шутку, которая лучше всего характеризует ситуацию с зарплатами педагогов в Украине. В частности, она сказала, что для того чтобы работать учительницей, нужно иметь мужчину, который будет оплачивать такое хобби.

"Как бы банально это ни звучало, молодежь не хочет идти учительствовать из-за низких зарплат. Недаром же в народе говорят: чтобы быть учительницей, нужно иметь мужчину, который будет оплачивать тебе это хобби. Сюда же можно добавить большое количество бумажной работы, эмоциональное выгорание и недостаточное уважение к профессии", – замечает Яблонская.

По словам школьной преподавательницы, для того чтобы сделать профессию учителя более привлекательной, стоит обеспечить достойную оплату труда. Кроме того, можно принять во внимание опыт других стран, где, чтобы попасть на педагогическую специальность, нужно пройти строгий конкурсный отбор.

В то же время следует обратить внимание на уменьшение бумажной работы. Таким образом, учителя смогут сосредоточиться на обучении детей. К тому же, молодые педагоги хотят работать по-новому, используя инновационные методы, поэтому они нуждаются в поддержке от коллег и администрации.

Читайте на OBOZ.UA интервью с Ольгой Яблонской в среду, 12 марта.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учительница из Киева удивила шестиклассников, попытавшись предсказать, кем станут дети через 15 лет. Для этого педагог использовала фотографии детей и искусственный интеллект. Каждому ученику была подобрана профессия, с которой он может связать свое будущее.

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