Чуть больше 220 студентов: Лилия Гриневич дала неутешительный прогноз по количеству учителей биологии, физики и химии в 2030 году

Направление "Среднее образование" выбирает слишком мало студентов. Так, в программу для преподавания естественных предметов в этом году поступило только 220 соискателей образования.

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Об этом рассказала проректор Харьковского национального университета им. Каразина Лилия Гриневич в интервью Эспрессо. Она отметила, что к 2030 году в Украине не будет хватать более 100 тысяч учителей.

"Недавно было опубликовано исследование, в котором мы видели прогноз, что к 2030 году в Украине будет не хватать более 100 тысяч учителей. Здесь вопрос – кто будет этими учителями? Потому что на программу "Среднее образование" приходит слишком мало студентов", – рассказала Гриневич.

Она отметила, что сейчас проходят поиски путей для того, чтобы привлечь к этой профессии большее количество людей. В частности, это предоставление дополнительной специальности учителя по классическим специальностям.

Кроме того, нужно также разработать модель, которая позволит переквалифицировать людей с высшим непедагогическим образованием, чтобы они подготовились к работе в школе.

"У нас это пока не занесено в законодательство, но решение существует – это годовой курс, когда люди получают сначала три месяца теоретической подготовки, а после того идут работать в школу и одновременно учатся. Таким образом университет оказывает им постоянную поддержку по этому поводу. время их работы", – объяснила педагог.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, каких педагогов больше не хватает в Украине согласно исследованию.

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