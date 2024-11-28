Дефицит учителей в Украине: исследование показало, каких педагогов больше не хватает

В Украине больше не хватает учителей начальных классов, естественных и математических наук. В частности, в городах дефицит составляет 19 тысяч педагогов, а в селах – примерно 11 тысяч.

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Такими данными исследования поделилась основательница общественной организации "Освіторія" Зоя Литвин в интервью Зеркалу недели. По ее словам, больше всего не хватает работников образования в прифронтовых областях. В частности, в Харьковской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской и Одесской.

В то же время, в городских школах не хватает около 4,4 тысяч, в сельских – 0,1 тысяч учителей естественных наук. Преподавателей математики – 2 тысячи и 1,4 тысячи соответственно. 31% педагогов младших классов не хватает в городах и 25% в селах. Дефицит учителей естественной отрасли составляет 25% и 1% соответственно.

Доля педагогов, преподающих гуманитарные предметы, в полтора раза превышает долю учителей технических наук. Больше всего в системе образования преподавателей языково-литературной отрасли – 25% от общего количества, тогда как математических – 8%, естественных наук – 13%.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что меньше половины учителей в Украине удовлетворены своей работой, а 80% считают, что их труд не ценят.

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