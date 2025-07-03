''Да, мы немного аниматоры''. Популярная учительница из Харькова ответила на упрек об играх вместо обучения в начальной школе

Учительница из Харькова Ольга Федотова ответила на комментарии педагогов средней школы о том, что в начальных классах дети больше играют, чем учатся. Так, школьная преподавательница показала весь ассортимент, которым могут пользоваться ученики как во время уроков, так и на переменах.

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В заметке в Facebook Федотова отметила, что в начальной школе дети могут полежать на ковриках, порисовать, собрать конструктор, попрыгать на скакалке и еще много чего. Она подчеркнула, что действительно учителя начальных классов немного аниматоры, однако именно в 6–7 лет дети лучше всего воспринимают обучение через игру.

"Очень часто слышу и читаю в комментариях жалобы от учителей средней школы, сетования на то, что: "Вы же в начальной школе играете. У вас не учеба, у вас веселье, у вас высокие парты, у вас коврики, у вас игрушки". Это действительно правда", –рассказала педагог и показала все, что есть в классе для развлечения детей.

"Все, что мы не успели сделать в начальной школе, все, что мы не доделали, пожалуйста – наши дети становятся вашими, наши ученики становятся вашими учениками, и у вас есть отличный шанс за несколько лет догнать все то, что вы, как считаете, мы не дали им в начальных классах. Но мне очень обидно, когда учителя средней школы жалуются именно на то, что мы не обучаем детей. У детей 6–7 лет ведущая деятельность – игровая. И большинство обучения происходит именно через игру. Да, мы немножко аниматоры в начальной школе. Наша задача заинтересовать детей обучением, научить их учиться", – добавила она.

Пользователи соцсети поддержали учительницу, а некоторые из них поделились собственным опытом.

"Только на 19 году своей педагогической деятельности полностью перешла работать в начальных классах. Скажу по собственному опыту: работа в начальной школе несравненно тяжелее, чем в средней и старшей. Несмотря на то, что мы "играем", в среднее звено приходят дети, которые научены учиться".

"Имея двух детей школьников скажу, что знания которые вкладывает учитель в младших классах самые важные".

"Играла, пошла в старшую, потому что играть очень трудно".

"Никогда бы не работала учителем начальной школы, потому что надо и учить учиться, и как есть, и как штаны одевать, и шнурки вязать".

"А я добавлю еще не совсем очевидное. Мы, начинающие, передаем учителям среднего звена не только уже обученных базе детей. Мы еще передаем адаптированных к школе родителей. А с ними иногда труднее, чем с детьми".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в сети возникла дискуссия из-за высоких парт в начальных классах.

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