В сети возникла дискуссия из-за высоких парт: как выглядят ''конторки'' и почему некоторые украинские учителя против

Украинская учительница начальных классов Ольга Федотова поделилась идеей, как помочь детям приходить на уроки с большим удовольствием. В частности, педагог использует в классе высокую парту – "конторку". По ее словам, когда школьники устают сидеть за обычной партой, они могут пойти работать за высокую.

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В заметке в Facebook Федотова рассказала, что такие парты стоят в конце класса, а дети умело договариваются между собой. Кроме того, педагог отмечает, что ученикам хватает 7–10 минут так поработать и они возвращаются на свое место.

"Когда ребенок устает сидеть или он чувствует, что ему хочется как-то подвигаться и немножко постоять, то почему бы и нет. И для этого у нас в классе существуют вот такие высокие парты, которые мы называем конторками. Ребенок становится посреди урока, берет свои все необходимые принадлежности и становится за эту высокую парту, за конторку. И урок продолжает именно за ней. Не весь урок каждый ребенок стоит за этой конторкой. 7–10 минут хватает постоять. Дети очень хорошо умеют договариваться между собой. Они не спрашивают разрешения, можно ли встать, можно ли перейти работать за высокую парту. Если у вас в классе будет хотя бы одна или две такие парты, вы увидите, что на все уроки будут дети приходить с большим удовольствием", – поделилась учительница.

В то же время в комментариях разгорелась целая дискуссия. Некоторые пользователи соцсети не согласны с таким подходом и считают, что это будет влиять на дисциплину.

"А есть ли где полежать? Потому что ребенок может захотеть и полежать. Кто-то, возможно, не поел дома и захочет перекусить. Можно поставить маленькие столики со стульчиками где-то сбоку. А можно просто провести в классе физкультминутки через каждые 15 минут. И никому никуда не нужно ходить".

"Высокие парты – это не новизна, а потребность, когда в классе есть дети с нарушением опорно-двигательного аппарата и гиперактивностью. Еще в 2000 году в журнале "Начальная школа" была статья об использовании в классе только таких парт и отзывы бывших учеников, об обучении за такими партами".

"А если в классе 30 учеников! Где найти место для этих конторок? При всем уважении не согласен. Сбоку парт рюкзаки, а еще как быстро выйти во время тревоги, если еще и парты будут стоять".

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