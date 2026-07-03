'Дайте детям нормальное детство!' Украинская мама подняла тревогу из-за требований к первоклассникам: что ей ответили

Украинская мама, Марина, удивилась тому, какими навыками и знаниями должны обладать дети перед поступлениемв первый класс. В частности, она отметила, что будущие школьники должны знать все буквы, считать до 20 и читать простые слоги.

Видео дня

В посте в Threads женщина отметила, что когда она училась в первом классе, детям нужно было уметь лишь "подтягивать штаны самостоятельно". Она подчеркнула, что сейчас мальчики и девочки в 4-5 лет уже занимаются с репетиторами и лишены "нормального детства".

"Я в шоке от того, что, идя в первый класс, ребенок должен знать все буквы, считать до 20 и уметь читать простые слоги. Когда я шла в первый класс, максимум, что я должна была уметь, – это подтирать себе за***у и подтягивать штаны самостоятельно. А уже в 1-м классе меня должны были научить и буквам, и цифрам и т. п. А во 2-м классе, если я умела читать по слогам, то это уже очень хорошо. А сейчас от детей требуют... Дайте же этим детям нормальное детство. А то с 4-5 лет их уже записывают к репетиторам", – написала мама школьника.

Главные истории дня

Украинцы удивились таким взглядам и отмечали, что подобные требования существовали давно. В то время как некоторые пользователи сети делились мнением, что дети в этот период должны обладать навыками самообслуживания и усваивать знания.

"Наша учительница сказала: "Надо знать свой портфель и уметь его застегивать". Все. Так что не у всех так. 2-й класс с ней закончили, все читают и пишут, все считают и знают таблицу умножения. Все нормально".

"Такого нет. Ребенок должен обладать навыками самообслуживания и навыками обучения".

"А в чем проблема научить ребёнка за 6–7 лет его жизни считать и различать хотя бы половину букв? Какие репетиторы в 5 лет? Несколько раз в неделю хотя бы уделите по 15 минут своему ребёнку и будете счастливы".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинская учительница начальных классов Диана Палаш рассказала, какими навыками должны обладать дети, приступая к обучению в школе. Так, в частности, первоклассники должны уметь попросить разрешения сходить в туалет, ведь есть те, кто молчит, потому что им стыдно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!