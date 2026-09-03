"Дайте им жилье и двойную стипендию!" Екс-министр образования Украины назвал идеальную мотивацию для выпускников поступать на учителей

Бывший министр образования и науки Станислав Николаенко предложил в качестве стимула для поступления на педагогические специальности, специалистов по которым не хватает в школах, предоставлять будущим учителям жилье на условиях заключения соглашения. Кроме того, таким студентам следует выплачивать двойную стипендию.

Такое предложение экс-чиновник высказал на фоне новостей о критическом сокращении числа абитуриентов на педагогические специальности, в частности, по химии, физике и математике. Об этом он заявил в интервью YouTube-проекту "Интересно с Передрием". По его словам, наиболее критическая ситуация наблюдается в Киеве, в университете им. Драгоманова, где в этом году на специальность "Физика" поступили всего два человека. Тогда как этот вуз должен быть в центре внимания.

"Как можно сегодня проводить широкий конкурс именно на педагогические специальности? Мы говорим, что новая украинская школа – основой новой украинской школы должен быть квалифицированный учитель. Я привожу вам цифры. Университет Драгоманова, флагман нашего педагогического образования, на него должно быть направлено все внимание. Они зачислили двух студентов-физиков. Кировоградский Центрально-Украинский университет: они вообще физиков, химиков, биологов, математиков принимали, по-моему, 9 или 10. Когда в Кировоградской области было 500 школ, пусть сейчас будет 200–400 школ, разве нельзя установить фиксированный объем и спросить у губернатора, у председателя областного совета, у начальника управления департамента образования и у университета: какова ваша потребность? 30 физиков, 30 химиков, 100 математиков. Вот такая общая задача", – сказал Николаенко.

"Установите им двойную стипендию. Идешь ли ты учиться на математика, на украинского филолога или на физика. С 1 сентября будет четыре (тысячи грн, – ред.). Дайте педагогу 8 000, чтобы он мог в том университете хоть прокормиться, доехать, приехать. И особое внимание должно быть уделено именно педагогическим специальностям. Поэтому я считаю, что сегодня нужно очень серьезно относиться к приемной кампании", – добавил он.

Напомним, в Украине может сложиться критическая ситуация с учителями физики и химии. Так, по состоянию на 22 июля из 338 086 заявлений на поступление на бакалавриат лишь 50 было подано на обучение по специальности Среднее образование (химия) и 63 заявления — на Среднее образование (физика и астрономия). Это 0,015% и 0,019% соответственно от общего количества заявлений, что составляет менее 1%.

По химии больше всего заявлений поступило в Тернопольский национальный педагогический университет им. Гнатюка – 12 абитуриентов со средним баллом 145,42. Еще 11 – в Мелитопольский государственный педагогический университет им. Хмельницкого (Запорожская область) со средним баллом 149,59. Самый высокий средний балл отмечается в Днепровском национальном университете им. Гончара – 157,92.

В то же время на специальности Физика" и "Астрономия больше всего заявлений поступило в Житомирский государственный университет им. Франко и Ровенский государственный гуманитарный университет – по 9 абитуриентов со средним баллом 130,7 и 120,23 соответственно. Самый высокий средний балл у Херсонского государственного университета (перемещенного в Ивано-Франковск) – 185,16. Его выбрали два абитуриента, подавшие заявления на бюджетное обучение.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Киеве на специальность "учитель физики" в 2026 году поступили всего два человека.

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