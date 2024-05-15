Дайте учителям свободу делать то, что они умеют лучше: секрет успеха популярных школ в США

В популярных школах учителя обладают абсолютной свободой делать то, что они умеют лучше всего. А именно – передавать знания и проводить уроки вне программы учебников. Об этом рассказывает один из руководителей такого учебного заведения в США Джоэл Гербст.

По его словам, педагоги имеют автономию в классе, могут самостоятельно принимать решения и планировать последовательность программы обучения, сообщает Voice of America. Директор школы уверяет, что учителя, обладающие свободой, создают практические программы, помогающие школьникам узнавать больше.

"Дайте учителям свободу делать то, что они умеют лучше всего, то есть передавать знания, преподавать вне учебника", – сказал Хербст.

Согласно проведенным исследованиям, большинство учителей испытывали стресс и снижение удовлетворенности работой, если у них не было ощущения самостоятельности в классе.

Поэтому те учебные заведения, которые ввели возможность автономии педагогов, получили лучшие успехи в результатах обучения школьников. В частности, в некоторых из них 60 и более процентов учеников получили гораздо лучшие показатели, чем школьники из других школ. Кроме того, дети набрали от 1 до 3% лучших результатов почти по всем предметам на последних тестах.

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Учителя, работающие в популярных школах, уверяют, что такой способ помогает через попытки и ошибки получать хороший результат. В частности, многие используют на своих уроках современные технологии, оборудование и помогают детям повысить интерес к предметам.

Так, например, значительное количество детей участвовало в разработке беспилотника, благодаря чему они выиграли в конкурсе в Калифорнии. Кроме этого, благодаря этой дисциплине школьники могут посоревноваться в знаниях по физике и аэронавтике, которые они учили в классе.

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