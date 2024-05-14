Учителям приходится постоянно совершенствовать свои умения и расширять свои знания: как поддерживается престижность профессии педагога в Финляндии

Учителям в Финляндии приходится постоянно совершенствовать свои умения и расширять знания, получая дополнительное образование. Это происходит потому, что конкуренция на место педагога в обычных школах достигает значительных размеров. Кроме того, работники образования должны понимать в последних достижениях преподаваемой дисциплины и ознакомлены с результатами исследований, посвященных методам преподавания и механизмам обучения и т.д.

Об этом сообщил украинский учитель информатики Григорий Громко в Facebook. Он отметил, что в Финляндии высокое качество педагогических кадров поддерживается многими факторами, а эта профессия достаточно престижна в этой стране.

Работник образования объясняет, что на результаты обучения школьников больше всего влияют профессиональные навыки и качество работы учителей. В то же время, в стране нет национальной системы оценивания квалификации педагога и отсутствует аттестация. Кроме того, педагогические работники не составляют отчеты и могут самостоятельно выбирать учебники, создавать тесты и методику преподавания.

"Наибольшее влияние на результаты обучения учеников имеют профессиональные навыки и качество работы учителей. В Финляндии нет национальной системы оценивания квалификации учителя, аттестация учителей отсутствует. Они освобождены от составления каких-либо отчетов, институт школьных инспекторов отменен еще в 90-х годах". Учителя на основе государственных стандартов самостоятельно подбирают учебники, сдают тесты и методику преподавания", – пишет Громко.

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Он добавляет, что в Финляндии профессия учителя по популярности уступает только врачам и пожарным. В то же время конкурс на эту специальность в университетах составляет около 10-15 человек на место. При этом педагогами становятся не все, ведь в учебные заведения отбираются лучшие (по статистике, это примерно 10-12%). Для того чтобы работать в школе нужно иметь степень магистра, а в детском саду – бакалавра.

Каждый университет самостоятельно составляет правила приема и содержание вступительных экзаменов, которые проходят в две стадии. Первая включает тесты на знания и умения, а вторая состоит из собеседования, где оценивают опыт, личные качества, коммуникативные навыки и т.д.

Учителя также учатся анализировать свою работу, следить за современными исследованиями в области педагогики и умению внедрять их в своей деятельности. По словам Громко, большое значение в финском образовании придается практике. В частности, учителя начальных классов должны посвящать этому около 15% обязательного учебного времени, а предметники – около трети программы.

В то же время строгие государственные требования гарантируют, что качество педагогического образования остается высоким.

"При поступлении на работу молодого учителя ждет полугодовой испытательный срок, после которого он работает на почасовой оплате или на замене уроков. Бывают случаи, когда на постоянную работу учитель трудоустраивается лет за десять – до этого он работает "совместителем", в конце учебного года увольняется, летом не работает и не получает зарплаты", – отмечает Громко.

Педагог делится, что в Финляндии учителя получают от 2400 до 3700 евро в месяц. При этом они проводят в школе только 4 часа в день, не считая времени, которое уделяется профессиональному совершенствованию. Зарплата состоит из постоянной части, определяемой должностью и персональной части, которая зависит от опыта, профессиональных качеств и т.п.

Громко отмечает, что обучение учителя в Финляндии поощряется и мотивируется, а трудовой договор предусматривает регулярное прохождение курсов повышения квалификации. В частности, педагоги за год должны набрать 8 часов курсов по собственному выбору, которые оплачивает государство.

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