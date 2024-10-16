'Дайте учителям возможность дышать!' Американский профессор объяснил, почему для реальных изменений в школе нужно отнимать, а не прибавлять

После образовательных потерь, появившихся из-за пандемии, в школах начали создавать новые программы, проводить дольше обучение, добавлять школьные годы и призывать учителей ускоренно учить детей. Но когда система не работает, а люди истощены и перегружены, то проблемы снижения уровня знаний не решит добавления в систему еще больше вещей. Это ее усложнит.

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Об этом замечает профессор Массачусетского технологического института и ученый Джастин Райх в ASCD. Он призывает руководителей школ, чтобы они начинали не с добавления, а вычитания и делали школу проще. В частности, дали учителям и школьникам возможность дышать.

"Что, если бы мы начали не с добавления, а с вычитания? Сделайте школу проще. Дайте учителям и ученикам возможность дышать. Очистите маргиналии и сосредоточьтесь на самом важном. Когда людям станет легче, тогда выясните, чего не хватает вашим школам и что стратегически добавить, чтобы сделать их сильнее", – пишет Райх.

Инновации, новые идеи, пилотные программы, прототипы – усилия могут быть достаточно эффективными, если система не перегружена. Школы всегда заняты, но обычно у них есть место для новых инициатив. Именно поэтому для исправления системы образования логично начать с вычитания, уверяет профессор. В частности, присмотреться, что точно не нужно работы и найти как можно больше вещей, которые помогут разгрузить педагогов.

По словам преподавателя, попытка удалить что-либо из списка недавно добавленного может быть невыгодным заинтересованным сторонам, начинающим защищать свое правило/программу/стандарт/политику.

"На простой языке: вы раздражаете нескольких людей, когда пытаетесь что-то сократить, поэтому они пытаются это остановить, тогда как преимущества любых конкретных усилий по упрощению системы ограничены. Соедините эти виды социальной динамики с индивидуальной неуклонностью решать из-за вычитания, и нетрудно понять, как школы становятся смесью приоритетов и инициатив", – добавляет педагог.

Когда школа оказывается в состоянии кризиса, вычитание становится секретным оружием, чтобы вернуть его на правильный путь. Конечно, вычитание не решает всех проблем, но это может уменьшить стресс облегчить бремя и вернуть одну вещь, которой не хватает всем учителям – время.

Райх советует воспользоваться несколькими вопросами, которые помогут изменить работу педагогов:

Почему вычитание труднее, чем добавление новых программ и инициатив?

Начните с малого. Какую программу или процесс вы можете исключить из своей школы или класса, не являющегося эффективным использованием времени?

Как, по-вашему, упрощение программ или учебного плана в вашей школе повлияет на моральное состояние и эффективность персонала?

"Нам нужно внимательно присмотреться к нашим школам и определить все, что нам больше не нужно делать", – отметил преподаватель.

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