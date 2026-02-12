'Дали задание нарисовать папу. А папа погиб...' Сеть возмутил урок христианской этики в школе Львова

Мама школьника Роксолана Беляева рассказала о задании на уроке христианской этики в школе Львова. В частности, дети должны были нарисовать портрет своего папы.

В заметке в Threads женщина отметила, что ее муж погиб еще в 2024 году. Сын Беляевой, узнав о задании, сказал маме, что не может нарисовать папу, ведь забыл как он выглядит. Она сказала мальчику нарисовать портрет крестного и отметила, что от такого задания ребенок теперь имеет травму.

"У сына в школе на христианской этике дали задание нарисовать портрет папы. Муж офицер, погиб в 2024 – тело еще не вернули. "Я не могу нарисовать портрет папы, я забыл как выглядят его глаза". "Рисуй крестного". У ребенка теперь травма", – написала Беляева.

Украинцев возмутило такое задание для школьников еще и на уроке, который называется "христианская этика". Они поделились, что также имели проблемы с рисунками в школе. Например, детям давали задание нарисовать кого-то из членов семьи, кого у них не было. Пользователи соцсети считают, что подобные задания должны быть пересмотрены, а учительница должна учитывать нынешние реалии, когда почти в каждой семье есть человек, который находится на фронте.

"Дочка в садик ходила, там на день отца сказали рисовать картину для папы.... А он погиб. Все дети нарисовали, потом фото выставляли как дарили, а у нас рисунок уже два года на стене висит".

"Я считаю, что должно быть религиоведение, а не христианская этика. Если вообще должно быть, и то – в старших классах. А такие задания – это признак профнепригодности учителя".

"С этими рисунками это полный капец. Нам дали нарисовать семью, где должен был быть дедушка. У ребенка два дедушки умерли. Причем один из них (мой отец) умер меньше месяца назад. Почему они не адаптируют программу под наши реалии, когда у многих из детей погиб отец. Учительница тоже должна включить мозг и не давать такие задания. А еще моему ребенку дали в садике стишок о бабушке (моя мама умерла). Травма теперь у меня".

"В такое время, когда уже у каждого второго (если не больше) папа на фронте, не надо давать такие тупые задания. Неужели это так трудно понять? И это еще и урок этики. Ну прям научили".

