'Я думала, он врет'. Сеть возмутила учительница, которая не отпустила 11-летнего ученика в туалет: мальчик не сдержался

Украинцев возмутило поведение учительницы математики, которая не пустила 11-летнего ученика в туалет на шестом уроке. Парень дважды просился выйти, однако она не позволила этого сделать. В конце концов школьник не сдержался и справил нужду под себя.

Ребенок ждал, пока все выйдут из класса, чтобы быстро добежать домой. Когда же родители обратились к учительнице за объяснениями, она сказала, что думала, что парень врет и если бы он попросил еще раз, то она бы его отпустила. Историю в социальной сети Threads рассказала Валерия с никнеймом valeriia_vr.

"Поговорим на тему учителей в школе. Ситуация: 6-й урок, мальчик 11 лет просит у учителя выйти в туалет два раза, на что получает два раза отказ. Ребенок сходил по большому под себя, так как не смог вытерпеть. Ждал пока все выйдут из класса, чтобы быстренько добежать домой. На что эта учительница сказала родителям: "Я думала он врет, если бы еще один раз попросил, я бы уже пустила". На минутку это учительница математики и психолог", – написала госпожа Валерия.

Украинцев шокировал такой поступок учительницы и ее оправдание. Большинство сошлось во мнении, что это нельзя оставлять в стороне и педагог должна быть наказана. В частности, за нарушение права на достоинство. А некоторые говорили, что подобные привычки остались с советских времен, ведь сейчас дети не спрашивают, а просто говорят, что им надо выйти и выходят.

"Заместитель директора по учебно-воспитательной работе занимается этими вопросами. Но официальное заявление о нарушении прав ребенка вы можете подать директору школы, зарегистрировав в канцелярии и ждать официального ответа. Также, если учительница родственница, подруга кого-то из админов лицея – можете такое же заявление зарегистрировать в отделе образования.

"У нас в школе так ребенка в туалет не пустила уборщица, ну и ребенок не вытерпел. А уборщица была уволена с должности".

"Если закрыть в классе учительницу и не пускать в туалет, то она заявит в полицию о незаконном лишении свободы, а когда она не пустила ребенка, то наказания нет, как-то не справедливо".

Некоторые делились собственным опытом. Так, мамы говорили, что их дети знают, что если учитель не пускает в туалет, то надо просто встать и уйти. А некоторые учителя рассказывали, что хоть иногда дети действительно хотят выйти не в туалет, однако все равно отпускают школьников. Ведь, кому-то действительно нужно пройтись, а кому-то справить нужду.

"Я учу так сына. Спросил разрешения, но если учительница не отпускает в туалет, а тебе очень хочется, то встаешь и идешь. На все ее слова можешь говорить, что мама разрешила. Повторяю ему о важности не терпеть, о том, что я при необходимости приду в школу и за него вступлюсь перед учителями. Сейчас ему 8, все это я проговариваю 2 года, но все равно бывают ситуации, когда он растерялся, испугался и тому подобное. Поэтому я могу поверить, что и в 11 лет могут теряться. Особенно если ребенок стеснительный".

"Я учитель. И всегда, всегда отпускаю ребенка в туалет, даже, если это третий раз за урок, и я на 99% уверена, что ему просто хочется профилонить тот 1% всегда шепчет мне: "А если действительно надо?" Своих детей тоже научила: если очень надо, а учительница не выпускает, спокойно сказать: "Извините, но мне нужно выйти" и выходить".

"Я учительница. И понимаю, что дети могут манипулировать. Но! Я всегда отпускаю ребенка. Даже с урока, если говорит: "У меня болит голова, живот" и тому подобное. Какое я имею право сомневаться? Я не врач! Лучше отпустить сачкуна, чем рисковать здоровьем действительно больного ребенка. А про туалет, это вообще не обсуждается! Мама, пишите жалобу!"

