'Нет света – заберите ребенка через 20 минут'. Владелица частного детсада в Киеве обратилась к властям и возмутила воспитателей

Владелица частного детсада в Киеве и мама троих детей Марина Гончарук обратилась к властям с требованием обеспечить государственные дошкольные учебные заведения бесперебойной электроэнергией, ведь, по ее словам, это объекты критической инфраструктуры. Она отметила, что если работа детсадов остановится, мамы не выйдут на работу и в стране станет экономика.

Видео дня

Так женщина прокомментировала сообщения, которые получают мамы от воспитателей, где их просят забрать ребенка за 20 минут из-за отсутствия света. В заметке в TikTok Гончарук отметила, что подобная ситуация часто наблюдается в государственных детсадах. Однако, по ее мнению, питание и образовательный процесс не должны страдать от отсутствия электроэнергии.

Она добавила, что некоторые заведения подстраиваются под графики отключений и, например, кухня начинает готовить еду раньше и хранит ее в термобоксах, чтобы дети могли получить горячее питание.

"Мы вашего ребенка кормить не будем. Заберите его через 20 минут. Это недопустимая ситуация, которая, к сожалению, происходит в государственных садиках в Киеве. Государственные садики – это объекты важной критической инфраструктуры. Частные тоже, но частные подпадают под обычные графики отключений. Государственные уже также, но организация питания и образовательного процесса должна сохраняться. Бывают случаи, когда руководство заведения организует все таким образом, что по графику, когда есть отключения, кухня начала приготовление пищи раньше, или обеспечила малышей разогретой", – сказала Гончарук.

"Если недооценивать работу детских садов, то завтра, когда станет дошкольное образование, ни одна мама не выйдет на работу и станет экономика. Я думаю, что такого происходить не должно в детских садах, но, к сожалению, таковы реалии. А я уже молчу за отопление в укрытии", – добавила она.

Под заметкой в комментариях работники выразили свое возмущение по поводу таких слов женщины. В частности, они подчеркивали, что воспитателям нужно быть благодарными за то, что они за низкие зарплаты работают в таких условиях. Кроме того, украинцы удивлялись, почему и повара должны выходить на работу ночью, чтобы приготовить еду, пока есть свет, при этом получая минимальные зарплаты. Поэтому, по мнению пользователей соцсети, экономика станет в том случае, если работать в дошкольных учебных заведениях будет некому.

"А повара за минимальную зарплату должны выходить на работу в 3 часа ночи? Их кто-то спрашивал?"

"Мне все равно, есть свет или нет, пусть дети сидят без света. Родители пусть сами решают забрать или нет это их право, если им все равно, то и мне тоже".

"Вы поинтересуйтесь какая зп у повара детсада. Работают одни пенсионеры 60+. Это вас не смущает? Лет через 5, если не пересмотрят зарплаты, то ни поваров, ни помощников воспитателя не будет".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, в сети возникла дискуссия из-за вопроса воспитательницы, которая просила оставить детей дома на праздничные дни.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!