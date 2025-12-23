'Официальные выходные отменены, а отдохнуть хочется'. Украинцы устроили бурную дискуссию из-за вопроса воспитательницы

В сети возникла дискуссия из-за вопроса воспитательницы детского сада, которая просила оставить детей дома на праздничные дни. Так, педагог аргументировала свою просьбу тем, что официальные праздничные дни отменены из-за полномасштабной войны в Украине, однако она все равно хочет отдохнуть.

О ситуации в Тhreads рассказал украинский папа Андрей с никнеймом mzungu_bro, ребенок которого посещает государственный сад. У него также появился вопрос к пользователям соцсети, куда нужно девать ребенка, если родители работают и нормально ли, что у педагога возникает такая просьба.

"В государственном детском саду воспитатель спрашивает, есть ли возможность у родителей оставить детей на праздничные дни дома. Аргумент – официальные праздничные выходные из-за войны отменены, а отдохнуть все же очень хочется. Воспитателя по-человечески понимаю. Но есть родители, которые работают в эти дни – и тогда возникает вопрос: куда деть ребенка! Как вы считаете, это вообще нормально задавать такие вопросы?" – написал мужчина.

Он также добавил, что раньше на праздничные дни было отдельное предупреждение, группы объединяли и работал дежурный воспитатель, однако сейчас садик работает в обычном режиме.

Украинцев удивил такой вопрос и они отметили, что ситуация типичная. Ведь кроме воспитателей в саду работает еще много других людей. Например, поварам нужно готовить еду и знать количество детей, чтобы рассчитать порции. К тому же, зная сколько будет дошкольников, их могут объединить в одну группу.

"Абсолютно нормальный вопрос. Воспитатели тоже люди и также имеют своих детей. Да и кроме этого дирекция садика также просит провести такой опрос, чтобы знать, как планировать работу на эти дни, сколько людей должно выходить на работу и т.д.".

"Конечно, можно спросить. Даже надо. Потому что на праздники обычно могут привести меньше детей, а завтрак уже приготовлен по вчерашней посещаемости, и половина пойдет в мусор. Ну и можно соединить группы, как выше писали. Обычный опрос".

"Нормально, садик может сделать дежурную группу для таких детей. Собрать их вместе, так и деткам будет веселее и воспитателям не всем надо на работу выходить".

Пользователи соцсети также рассказали, что в частном детском саду о подобных ситуациях не спрашивают, а просто говорят, что определенные дни заведение не работает. А кто-то поделился, что за рубежом детям делают "каникулы" каждые 6 недель и не учитывают работают ли родители.

"Вожу ребенка в частный садик. Нас никто не спрашивал – поставили перед фактом, что такие-то праздничные дни выходные. То есть за наши деньги работникам устроили выходной, просто поставив нас перед фактом. А если правда надо работать, куда ребенка девать? Ведь это рабочий день".

"В Европе садики каждые 6 недель закрыты на 2 недели... И работаешь, не работаешь – делай что хочешь".

"В Чехии это нормально, 22-23.12 садик работает, но попросили родителей не приводить, потому что будут учителя отдыхать. Официально каникулы с 24.12 по 1.01".

