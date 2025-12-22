Где в Украине будут самые длинные зимние каникулы: даты по регионам

Школы в Украине могут самостоятельно определять структуру и продолжительность учебного процесса. Такие рекомендации предоставляет Министерство образования и науки. Некоторые учебные заведения могли отменить осенние каникулы, чтобы сделать длиннее зимний отдых.

Школьники должны уйти на зимние каникулы в конце декабря, а вернутся к учебе в середине января. OBOZ.UA собрал информацию о том, в каких регионах будет самый длинный зимний отдых у детей. Согласно постановлению о начале учебного года в период военного положения, дети должны иметь не менее 30 календарных дней каникул в год. Местные администрации предоставили рекомендации по датам проведения зимних каникул, однако школы могут менять расписание.

Киев: 25 декабря – 11 января; Львов: 24 декабря – 11 января; Днепр: 27 декабря – 11 января; Одесса: 19 декабря – 12 января; Харьков, Чернигов, Винница: 27 декабря – 11 января; Черновцы: 24 декабря – 6 января; Полтава: 29 декабря – 9 января; Николаев: 29 декабря – 11 января; Ровно, Ужгород: 20 декабря – 4 января; Луцк: 25 декабря – 7 января; Ивано-Франковск: 22 декабря – 11 января; Черкассы: школы уходят на каникулы в период с 20 декабря по 1 января и будут возвращаться с 11 по 25 января, в зависимости от решения администрации.

