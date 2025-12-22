Где в Украине будут самые длинные зимние каникулы: даты по регионам
Школы в Украине могут самостоятельно определять структуру и продолжительность учебного процесса. Такие рекомендации предоставляет Министерство образования и науки. Некоторые учебные заведения могли отменить осенние каникулы, чтобы сделать длиннее зимний отдых.
Школьники должны уйти на зимние каникулы в конце декабря, а вернутся к учебе в середине января. OBOZ.UA собрал информацию о том, в каких регионах будет самый длинный зимний отдых у детей. Согласно постановлению о начале учебного года в период военного положения, дети должны иметь не менее 30 календарных дней каникул в год. Местные администрации предоставили рекомендации по датам проведения зимних каникул, однако школы могут менять расписание.
