Дарить ли учителям цветы на 8 Марта? Украинцы устроили бурную дискуссию из-за заявления профсоюза

Профсоюз педагогов настаивает на проведении Международного женского дня в учебных заведениях без стереотипных сценариев и "традиционных букетов". Представители объединения считают, что 8 марта в школах должно стать не просто датой в календаре, а важным образовательным акцентом.

Соответствующие советы предоставлены пресс-службой Профсоюза работников образования и науки. Педагогам советуют выбирать для празднования форматы, которые будут способствовать диалогу, развитию критического мышления и формированию культуры равенства.

"Школа – это место, где формируется мировоззрение. Именно здесь дети учатся различать справедливость и предубеждения, партнерство и дискриминацию, равенство и формальность. Поэтому 8 марта может стать не просто датой в календаре, а важным образовательным акцентом – возможностью обсудить, как работают права человека, почему важно знать и защищать их и как каждый может влиять на атмосферу уважения в своей среде", – говорится в сообщении.

Среди мероприятий, которые рекомендуют провести учителям, – час общения на тему "Что такое справедливость?", презентации или мини-проекты о представительницах разных профессий, дебаты или интерактив "Стереотип или факт?" и тому подобное.

Украинцев возмутили такие рекомендации Профсоюза. В частности, пользователи сети под заметкой Освіта.ua отмечали, что объединение должно заниматься защитой прав педагогов, а не давать советы по празднованию Международного женского дня. Кроме того, никто не имеет права запрещать поздравлять женщин с праздником и дарить им цветы по желанию.

"Спасибо профсоюзу, что научила, как нам праздновать женский праздник. Сами бы мы не догадались. Продолжайте..."

"Лучше профсоюз занимался вопросами защиты прав педагогов. А если уж обратили внимание на вопрос справедливости, то где обещанная более 20 лет заработная плата учителям? Видимо времени не хватило. Потому что постоянно профсоюз занимается какими-то другими вопросами".

"Женщину, сестру, бабушку, учительницу поздравить – это что, преступление или плохой поступок, или что вообще здесь плохого? Маразм просто зашкаливает! Уже и 8 марта досталось! Ужас!"

"Если я захочу кому-то подарить букет просто так? Кто должен запрещать делать людям приятное. Праздновать – это уже другое совсем".

"Появился Профсоюз на 8 Марта. 4 года молчала и вспомнила. Действительно, зачем те цветы, лучше учителям подарить плакаты: за равенство женщин и все такое. И пусть стоят на переменах".

"Кому уже так эти цветы мешают?! Без букетов, без уважения, без прав. А еще скоро без денег!"

