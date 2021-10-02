"Дарт Вейдер" и "Скуби Ду" с шампанским: топ-10 учителей с великолепным чувством юмора. Фото

Светлана Кузьменко
Светлана Кузьменко
Моя Школа
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Топ-10 крутых учителей, которые знают толк в юморе

Хороший преподаватель для учеников – большое везение. Преподаватель с отличным чувством юмора, которое он не скрывает – огромная удача и, надо сказать, редкость.

В воскресенье, 3 октября, в Украине отмечают День учителя. OBOZREVATEL собрал топ-10 фото преподавателей школ, уже ставшими бессмертными на просторах сети. Фото сделали ученики, отдав должное находчивости, чувству юмора и преданности профессии своих преподавателей.

1. Преподаватель математики дополнил дудл ученика на тесте. Тот нарисовал человечка и сделал подпись "Почти... свободен". Учитель нарисовал старика (чем-то напоминающего Гэндальфа из "Властелина колец" и написал рядом фразу "Ты не сдал!".

Видео дня
Учитель математики поддержал дудл ученика. Правда, продолжение того вряд ли порадовало

2. Учитель химии создал свою версию периодической таблицы химических элементов на основе хита Леди Гаги Bad Romance.

Учитель химии создал свою версию периодической таблицы химических элементов

3. Преподаватель микробиологии начал занятие в костюме Дарта Вейдера – главного "злодея" из "Звездных войн".

Микробиология от "Дарта Вейдера" - что может быть лучше?

4. Преподаватель показал на известных мемах научный метод "наблюдение – вопросы – гипотеза – прогноз – эксперимент – результат".

Преподаватель расписал научный метод на известных мемах

5. Ученик заснул на уроке, но учитель не стал его будить – а сделал с ним веселое фото.

Вряд ли потом ученик засыпал на уроках этого преподавателя

6. Ученик попросил у учителя ручку. Тот дал ему... перо. А что, им тоже писать можно.

Преподаватель нашел способ помочь ученику

7. Дети постоянно не возвращали учительнице карандаши, и она решила подойти к решению проблемы с юмором – сделала карандаши с надписью "Я хочу замуж за Джастина Бибера (жениться на)".

Отличный способ мотивировать учеников возвращать карандаши

8. Учитель физики объяснил свойства жидкости на фото с котом. На картинке надпись "Коты – это жидкости. Жидкости принимают форму сосуда, в которую помещаются, и при этом сохраняют объем. Вот так. Так что коты тоже жидкость".

Преподаватель объяснил, что такое жидкость, на примере кота

9. Учитель ответил на хэштег ученика на тесте своими хэштегами: #минимальная зарплата, #будущее, #McDonald's. Очевидно, тест был довольно плох.

Преподаватель намекнул, какое будущее ждет ученика, если он будет продолжать в том же духе

10. Преподаватель пообещал, что если все ученики ученики сдадут тест на "отлично", он придет на занятие в костюме Скуби Ду и с детским шампанским. Дети постарались, преподаватель обещание сдержал.

Преподаватель пообещал - преподаватель сделал

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Индии пятерых учительниц отстранили за "неподобающие" танцы на уроке. Педагогов отстранили, в частности, по таким причинам – они нарушили множество правил поведения учителей и госслужащих Индии и выбрали для танцев не поучительные песни.