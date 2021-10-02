"Дарт Вейдер" и "Скуби Ду" с шампанским: топ-10 учителей с великолепным чувством юмора. Фото

Хороший преподаватель для учеников – большое везение. Преподаватель с отличным чувством юмора, которое он не скрывает – огромная удача и, надо сказать, редкость.

В воскресенье, 3 октября, в Украине отмечают День учителя. OBOZREVATEL собрал топ-10 фото преподавателей школ, уже ставшими бессмертными на просторах сети. Фото сделали ученики, отдав должное находчивости, чувству юмора и преданности профессии своих преподавателей.

1. Преподаватель математики дополнил дудл ученика на тесте. Тот нарисовал человечка и сделал подпись "Почти... свободен". Учитель нарисовал старика (чем-то напоминающего Гэндальфа из "Властелина колец" и написал рядом фразу "Ты не сдал!".

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2. Учитель химии создал свою версию периодической таблицы химических элементов на основе хита Леди Гаги Bad Romance.

3. Преподаватель микробиологии начал занятие в костюме Дарта Вейдера – главного "злодея" из "Звездных войн".

4. Преподаватель показал на известных мемах научный метод "наблюдение – вопросы – гипотеза – прогноз – эксперимент – результат".

5. Ученик заснул на уроке, но учитель не стал его будить – а сделал с ним веселое фото.

6. Ученик попросил у учителя ручку. Тот дал ему... перо. А что, им тоже писать можно.

7. Дети постоянно не возвращали учительнице карандаши, и она решила подойти к решению проблемы с юмором – сделала карандаши с надписью "Я хочу замуж за Джастина Бибера (жениться на)".

8. Учитель физики объяснил свойства жидкости на фото с котом. На картинке надпись "Коты – это жидкости. Жидкости принимают форму сосуда, в которую помещаются, и при этом сохраняют объем. Вот так. Так что коты тоже жидкость".

9. Учитель ответил на хэштег ученика на тесте своими хэштегами: #минимальная зарплата, #будущее, #McDonald's. Очевидно, тест был довольно плох.

10. Преподаватель пообещал, что если все ученики ученики сдадут тест на "отлично", он придет на занятие в костюме Скуби Ду и с детским шампанским. Дети постарались, преподаватель обещание сдержал.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Индии пятерых учительниц отстранили за "неподобающие" танцы на уроке. Педагогов отстранили, в частности, по таким причинам – они нарушили множество правил поведения учителей и госслужащих Индии и выбрали для танцев не поучительные песни.