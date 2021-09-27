В Индии пятерых учительниц отстранили за 'неподобающие' танцы на уроке. Видео

В Индии пятерых учительниц отстранили за танцы на уроках. Это произошло в начальной школе села Сандхан в штате Уттар-Прадеш на севере страны.

Педагогов отстранили, в частности, по таким причинам – они нарушили множество правил поведения учителей и госслужащих Индии и выбрали для танцев не поучительные песни. Об этом сообщает Hindustan Times (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Видео предположительно было записано в марте этого года под популярную песню Mainu Legenga lede mehnga. В местном отделе образования о танцах могли и не узнать, но ролик попал в сеть и стал вирусным.

Видео дня

"Песни, под которые учителя танцевали, не были поучительными. Танцами в классе учителя нарушили правила службы учителей и запятнали имидж отдела образования, помимо того, что вызвали гнев среди сельских жителей", – говорится в приказе об отстранении учителей Бэджраджа Сингха, представителя офиса Basic Shiksha Adhikari в ближайшем городе Агра (Basic Shiksha Adhikari – отдел, в ведении которого находится начальное образование в индийских государственных школах – Ред.).

Учительниц обвинили в:

неподобающем поведении, когда они танцевали под музыку, не носившую образовательного характера;

попытке запятнать репутацию учителей и кафедры;

нарушении правил государственных служащих 1978 года и закона о праве на образование;

невыполнении инструкций вышестоящих властей;

халатности в поведении.

"В свете отчета сотрудника отдела образования блока было сочтено целесообразным отстранить этих пятерых учителей от должности и провести расследование", – говорится в приказе.

Для расследования создана комиссия, она представит отчет в течение 15 дней. На это время пока и будут отстранены учительницы.

Учительницы объяснили свое поведение. По их словам, в этот день они проводили онлайн-занятия и Bal Sabha – школьное мероприятие, на котором все дети могу выходить и показывать свои таланты под современную музыку: петь или танцевать. Все преподавательницы извинились. Но в Basic Shiksha Adhikari не признали их объяснения удовлетворительными.

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