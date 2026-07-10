'Давай обійматися!' На Kinder Surprise заметили ошибку: как правильно сказать на украинском

На протяжении десятилетий усилия советской идеологизированной науки были направлены на сближение украинского языка с русским. В результате мы до сих пор встречаем калькированные выражения даже на упаковках товаров. Например, тьютор и преподавательница языка Наталья Мандрицкая заметила такую ошибку на шоколадных яйцах Kinder Surprise.

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Свою находку Мандрицкая показала подписчикам в Threads. Она рассказала, что покупала подарки, которые планировала положить в посылку сестре, но решила не брать десерт с надписью "Давай обійматися" и попросила сеть угадать, почему.

Ответ нашелся почти сразу. Комментаторы вспомнили фразу "давайте без давайте", которая указывает на то, что такая формулировка является калькой с русского языка. Там действительно, чтобы призвать кого-то к каким-то действиям, говорят "давайте обниматься", "давайте пойдем", "давайте поспешим".

В украинском языке для этого существует повелительное наклонение глагола – оно употребляется самостоятельно и не требует усиления в виде призыва "давай/давайте". Указанные три примера в правильной форме будут выглядеть так:

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обіймімося;

ходімо;

поспішімо.

В первом лице множественного числа, как на шоколадном яйце, которое преподавательница нашла в магазине, повелительное наклонение глаголов образуется с помощью окончаний -імо/-имо. И да – без "давайте".

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