Только не говорите 'рослинна олія': какую ошибку часто допускают украинцы

Предположим, сегодня на ужин вы решили приготовить жареный картофель – вы заходите на кухню, чистите овощ, режете его, как вам нравится, наливаете на сковороду немного "рослинної олії" и… Стоп! В этом месте с точки зрения украинского языка вы допускаете стилистическую ошибку.

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Словосочетание "рослинна олія" является плеоназмом – то есть избыточным выражением, где оба слова обозначают схожие или близкородственные понятия. OBOZ.UA разбирался, что с ним не так и откуда взялась такая ошибка.

Итак, Большой толковый словарь современного языка четко указывает нам, что по основному значению существительное "олія" – это:

жидкое жировое вещество, которое получают из некоторых растений (преимущественно из их семян или плодов);

пищевой продукт, который получают из семян или плодов некоторых растений.

Также этим словом могут называть краски на основе растительного жира. А значение "смазка" является устаревшим.

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Итак, как видим, с точки зрения украинского языка "олія" – это автоматически жидкий растительный жир. Данное существительное можно дополнить прилагательным, которое указывает на происхождение или разновидность этого масла: "соняшникова", "оливкова", "кунжутна", "горіхова", "лляна", "ефірна", "нерафінована" и т. д. А молочные или твердые растительные жиры, которые используются в кулинарии, мы называем "масло".

Но почему так много украинцев ежедневно употребляют плеоназм "рослинна олія"? Догадаться нетрудно – это влияние десятилетий русификации. В русском языке подавляющее большинство пищевых жиров называют словом "масло", и там действительно нужно уточнение "растительное", чтобы не перепутать его со сливочным. В украинском языке такой необходимости нет – достаточно просто сказать "олія".

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