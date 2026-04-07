Никогда не говорите 'дешеві ціни': что не так с этой фразой

Даже у тех, кто с детства разговаривает исключительно на украинском языке, отношения с существительным "ціна", как правило, непростые. И не потому, что никто не любит платить за что-либо – мы часто машинально, по привычке неправильно употребляем прилагательные с этим словом.

Ярким примером ошибки такого типа является словосочетание "дешева ціна". OBOZ.UA разбирался, что с ним не так и как говорить правильно.

Начнем с того, что обратим внимание на толкование прилагательного "дешевий". Словари объясняют его так:

тот, который мало стоит; недорогой; низкий, если речь идет о цене; в переносном значении – ничего не стоящий, пустой, мизерный.

Как видим, это прилагательное само по себе всегда указывает на ценность. А значит дополнять его словом "ціна" не нужно, это уже будет плеоназм. Достаточно просто сказать о чем-то не очень стоящем, что оно дешевое. Такая характеристика исчерпывающая и не требует уточнения существительным "цена".

Если же вам нужно описать именно цену, ее уровень, то наиболее уместно будет прибегнуть к дихотомии висока-низька или нейтральному определению помірна. Именно такое сочетание присуще украинскому языку. Обратите внимание, что пара велика-маленька – здесь тоже не очень удачный вариант, которого следует избегать.

Интересный факт: словосочетание "дорога ціна" в украинском языке все же существует. Правда, употребляется оно только в творительном падеже – дорогою ціною. Это устойчивое выражение, которым описывают что-то, что стало результатом больших, непомерных усилий, а то даже и потерь.

