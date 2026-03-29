Только не говорите 'згідно чого': эту грубую ошибку делают многие украинцы

Очень часто в речи украинцев или в деловой документации можно увидеть выражения "згідно інформації" или "відповідно поставленого завдання". Однако такие формулировки ошибочны и являются калькой с русского языка.

Об этом рассказывает сайт Мова – ДНК нації. Правильно в таких случаях сказать "согласно чему" и "в соответствии с чем".

В деловой речи часто можно встретить такие речевые клише, как "згідно чогось", "згідно до", "відповідно з", "у відповідності з", "відповідно чогось". Эти все варианты являются ошибочными и калькированными, правильно же сказать "згідно з" и "відповідно до". Например: "згідно з інструкцією", "відповідно до контракту".

Также часто возникает вопрос, нужно ли в таких конструкциях ставить запятую. Как указано в Українському правописі, обстоятельства, выраженные сочетанием существительных с предлогами "відповідно до", "згідно з", "завдяки", "залежно від", "на відміну від", "поза (поза його бажанням)", "понад (понад усі зусилля)", "у зв'язку з" тощо, отделяются факультативно, запятую ставить в них не обязательно.

