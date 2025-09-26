Как писать на украинском – кілограм помідор или помідорів? Репетитор рассказала о ''правиле ''ІВ'' для мужчин''

Репетитор по украинскому языку, которая готовит детей к Национальному мультипредметному тесту (НМТ), рассказала об интересном правиле, которое поможет запомнить, как склонять существительные мужского рода в множественном числе. Она его называет "ІВ для мужчин".

Педагог объясняет, что большинство таких существительных имеют окончание "ІВ". Об этом она говорит в своем видео в социальной сети TikTok.

По ее словам, если запомнить это правило, то на НМТ ученики правильно выполнят задания на заполнение пропусков.

Для примера в видео она разобрала, как же сказать правильно, когда вам надо купить на базаре помидоры:

п'ять кілограм помидорів;

п'ять кілограм помидор;

п'ять кілограмів помидор.

Кроме того, на сайте "Як пишеться" указывают, что правильным написанием будет и "кілограм" и кілограмів". Все зависит от того, в каком случае использовать.

"Кілограм" пишется и говорится, если слово применяется к существительному с окончанием "-ів" в родительном падеже (помідорів, бананів). В других случаях следует писать и говорить "кілограмів"", – объясняют они.

Ранее OBOZ.UA писал о том, какие слова из нового правописания обязательно надо знать на НМТ-2026.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!