Забудьте об обращении на украинском 'Ігоре': какие слова из нового правописания обязательно надо знать на НМТ-2026

Самой распространенной формой обращения является звательный падеж. Однако согласно правилам украинского правописания, произнесение некоторых имен изменило окончание.

Например, обращаться к мужчине, по имени Ігор – Ігоре – это ошибка. Как же правильно, и какие еще распространенные слова теперь звучат иначе, читайте в материале OBOZ.UA

В первую очередь это важно для будущих студентов, которые готовятся сдавать Национальный мультипредметный тест (НМТ-2026). Однако знать украинский язык и правильно говорить – нужно всем.

Дело в том, что имя Ігор относится к мягкой группе и в звательном падеже имеет окончание -ю: Ігорю. Как пишет сайт Мова – ДНК нации, это касается не только имен, а всех существительных мягкой группы. Например, такое же окончание будет иметь обращение "до лікаря – лікарю".

Отчество от Ігор – также имеет изменения, и будет звучать не "Ігорович", а Ігорьович.

Кроме того, популяризатор украинского языка, литературы и культуры с никнеймом natko.ua_ в своем TikTok опубликовала несколько видео, где указала перечень слов, которые также изменили свое произношение согласно новому правописанию. Среди них:

Ігоре – Ігорю

Ігорович – Ігорьович

проект – проєкт

хабара – хабаря

священик – священник

веб-сторінка – вебсторінка

Свят-вечір – Святвечір

ріелтор – рієлтор

штрих-код – штрихкод

Олегу – Олегу та Олеже

золотовалютний – золото-валютний

