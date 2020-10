Сегодня дети живут в мире, где знание английского языка становится социальной нормой. Это родной либо изучаемый язык для 2 млрд людей — почти каждого четвертого жителя планеты.

Казалось бы – все просто. Родителям стоит позаботиться, чтобы ребенок вырос грамотным и знал английский. Но как заинтересовать ребенка в изучении языка так, чтобы при этом рвение взрослого не отбило желание заниматься у ребенка?

В нашей онлайн-школе EnglishDom была история, когда родители девочки лет восьми собирались отправить ее учить английский за границу. Они обратились к нам, чтоб подготовиться к этому. Уже во время первого урока, сидя у себя дома перед монитором, девочка разрыдалась лишь из-за того, что не знала ответа. На ребенка с избытком давили ожидания родителей.

В этом конкретном случае мы вернулись к тому, что девочка уже умеет и знает, пропустив самые сложные задания. То, что родители проявляли строгость к знаниям дочери — это не плохо. Но главное, не переходить от строгости к запугиванию.

В подростковом возрасте давление встретит ответный протест. Ведь природа сделала так, что подсознательная задача подростка постепенно эмоционально отделиться от родителей, "распараллелиться".

Мы уже более десяти лет преподаем английский онлайн и дети – одна из основных групп наших учащихся. На своем опыте мы поняли, что их мотивирует. Во-первых, забота и уважение, проявленное к личности. А во-вторых, они восприимчивы к новым технологиям. Например, им нравится делать домашнее задание с мобильного телефона и использовать онлайн-словарь вместо ведения бумажной тетради.

Игратьс the cup на the table

Если ваш ребенок маленький, пожалуй, его не стоит мучить уроками онлайн. Мы рекомендуем начинать заниматься с семи лет. В меньшем возрасте сконцентрировать его внимание на экране хотя бы на 10 минут – большая удача. И эффективность таких занятий сомнительна.

Но малышей может учить сам родитель. Мозг ребенка как губка впитывает новое, когда ему интересно, но мгновенно переключает внимание. в качестве веселой игры, называйте предметы на английском: чашка, мяч, стол, ручка, холодильник (the cup, the ball, the table, the pen, the fridge). На втором этапе добавьте движения: вставать, сидеть, ходить (stand up, sit, go). Комментируйте действия ребенка: ты ходишь, ты сел (you walk, you sat down). На втором этапе вводите взаимодействия с объектами: возьми чашку, дай чашку (take the cup, give me the cup). Можно рисовать и комментировать – что на картинке, какого цвета. Если вы не знаете слова, узнавайте его перевод и звучание, например, через google переводчик.

Далее предложения: я иду к окну; ты идешь к окну; прыгай быстро, прыгай медленно (I’m going to the window; you are going to the window; jump fast, jump slowly). И ждите, пока ребенок выполнит действие. Если ребенок справился, покажите бурную радость, если нет – продемонстрируйте ему сами. Не учите грамматике – просто говорите. Играйте так по 5-10 минут ежедневно из месяца в месяц. Выученные в домашней теплой атмосфере слова станут эмоциональной "точкой входа" для любви ребенка к английскому в дальнейшем.

Как учить ребенка английскому в возрасте 7- 9 лет? В этом возрасте , когда уже можно заниматься на уроках даже онлайн, достаточно внешней мотивации от родителей, которые просто говорят, что надо заниматься.

Для развития внутренней мотивации детей в этом возрасте можно сделать неожиданный подарок – определенную сумму денег с условием, что ребенок сам себе купит книгу или комикс на английском. Были случаи, когда дети отлично изучали язык "фанатея" от аниме.

Дети, как и подростки, любят находить перевод полюбившихся песен. Можно спросить ребенка, знает ли он слова нашумевшего хита и вместе посмотреть перевод.

Одним из номеров на детском концерте может быть фрагмент песни на английском, а выступление будет открывать краткий пересказ ее смысла. Или можно взять любимый мультфильм ребенка с титрами на английском и разыграть с ним сценку для домашнего концерта. Обменивайтесь с детьми простыми вопросами и фразами на английском. Пусть у вас появятся ваши англоязычные мемы, которые будут связывать английский с реальной жизнью.

У преподавателей есть шутка: хочешь испортить отношения с кем-то из родных и знакомых – начни давать ему уроки. Преподавать родственникам – очень сложно.

Но выход есть – используйте легкие игровые форматы. Например, можно запустить вашу фирменную игру с ребенком – вы по очереди, друг за другом, называете разные профессии на английском. Так же можно играть со странами, животными и тд. Цель – показать ребенку, что его прогресс в английском это то, что имеет значение.

Заграница нам поможет

В целом же путь, которым я бы посоветовал двигаться, не близок, но, кажется, верен. Идея в том, чтобы прививать ребенку чувство, что мир большой, можно развиваться в любом направлении. Начните с просмотра и обсуждения в семье популярных у детей тревел-шоу таких, как "Орел и Решка", прививая вкус к поездкам.

А также путешествуйте сами. За границей, при случайном разговоре с попутчиком, дайте ребенку шанс проявить себя и сказать что-то самому. Либо самостоятельно сделать покупку в магазине. Конечно, работает погружение ребенка в языковую среду, когда, например, он едет учиться на курсы в англоязычную страну.

Английский перестает быть искусственным языком книг и становится живым. Но даже если нет возможности отправить ребенка за границу, можно найти украинские лагеря, куда приезжают преподавать иностранцы.

Если ваш ребенок познакомился со сверстником из-за границы, предложите написать ему письмо. Объясните, что возможно вы поедете в эту страну и вам будет полезно получить совет от местного жителя.

Еще один практичный вариант – заниматься с иностранцами онлайн. В связи с карантином многие британские и американские преподаватели перешли на этот формат работы. Этот метод не подходит для маленьких детей и тех, кто еще на стартовом этапе. Но для подростков, которые уже дошли до уровня "выше среднего" – это отличный способ с детства научиться общаться с иностранцами.

Учащийся будет впитывать естественные структуры языка. Важно, что с носителем мозг привыкает не переходить на родной язык длительное время – именно так, как это происходит в реальной жизни.

Хобби и будущая работа

Итак, с четырнадцати лет подросток уже имеет и внутреннюю мотивацию. Он сам знает, что английский нужен для успеха в его будущей работе и для путешествий.

Не переусердствуйте в расспросах, кем он хочет быть в будущем. Вместо этого можно узнать мнение ребенка и вместе порассуждать, какой вид деятельности интересный, какой перспективный с материальной точки зрения.

Если подросток уже озвучивает идеи своей профессий, можно вместе подумать, поможет ли английский в карьере. Спойлер – поможет. Но не нагружайте ребенка мыслями о будущем. Это мысли родителя – не надо перекладывать их на детей.

Бывают случаи, когда родитель и подросток занимаются вместе у одного преподавателя, и некоторые задания выполняют вместе: поговорить между собой пять минут на английском и записать это на аудио, обсудив случаи из детства, понравившиеся песни и так далее.

Помните и о том, что нередко именно увлечение ребенка толкает его знакомиться с англоязычным контентом онлайн. Например, если ваш ребенок увлекается футболом, он будет иногда попадать и на англоязычные Youtube-каналы. Посмотрите их вместе. Переведите комментарии, которые касаются вашей любимой команды на родной язык. Попросите его мониторить странички звезд на наличие интересных сообщений.

Если вы переживали, что компьютерные игры забирают у вас ребенка, то есть и хорошая сторона медали – сегодня это одна из крупнейших площадок для разговоров детей на английском. Так играя онлайн в Counter-Strike, игрок попадает в команду составленную случайным образом из пяти игроков со всего мира, и часто языком команды становится этот язык. Похвалите ребенка за умение общаться, пусть и в игре, но на другом языке. Расспросите его о словах и терминах, которые он использует, и что они означают. Восхититесь тем, что он знает английский лучше, чем вы в его возрасте.

Не ругайте ребенка. Гиперконтроль, излишнее навязывание вызовут у него стресс, который отобьет желание заниматься. Так же это происходит и с вами, когда вам что-то навязывают близкие. Что же делать – как Но в то же время, оставляйте за собой функцию мониторинга – выполнил ли ребенок домашнее задание, ведь школьный период, как ни как, предполагает обязательность его исполнения.

Если ребенок хронически не выполняет задание нужно понять причину этого, может он не понимает ценности или занятий слишком много и он устает? Можно встретиться втроем: преподаватель, ребенок и родитель, чтобы у ребенка была ответственность перед двумя сторонами. Смена форматов домашних заданий также может быть полезной, чтоб поддерживать новизну в восприятии. В целом же, родитель должен постараться максимально взять на себя роль помощника и друга, чтобы со своей проблемой в учебе первым делом ребенок пошел именно к нему. Мотивировать, ребёнка к изучению английского, но не переусердствовать.

Если преподаватель привык грубо исправлять ошибки, это может запугать и отбить желание говорить на английском на всю взрослую жизнь.

Поэтому постарайтесь дать своему ребенку опыт интересного английского дополнительно. Это поможет ему быть активнее и на уроках в школе. Онлайн технологии позволяют учиться в цифровых учебниках и экономить силы и время ребенка на дорогу.

И главное – хвалите за успехи и не сравнивайте с другими. Кто знает, возможно, именно ваш ребенок произнесет важные для мира слова и уже никому не будет дела, с какого раза он запомнил их на английском.

