'Давайте без давайте'. Три слова, которые являются ошибочными на УМТ по украинскому языку

Одним из типичных заданий Национального мультипредметного теста (НМТ) по украинскому языку является определение ошибок. И три вида таких ошибок встречаются на экзаменах регулярно, поэтому их нужно заучить перед тем, как отправляться на сессию.

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На эти ошибки в своем TikTok указала репетитор и автор блога "Усе просто". Перечисленные ею слова противоречат правилам украинского языка и их следует избегать в своей речи.

Первая ошибка – это употребление слова "самий" для образования высшей степени сравнения прилагательного. В украинском языке эта степень образуется с помощью приставки -най. "Самый красивий? Нет – "найкрасивіший"", – объяснила блогер. Стоит отметить, что конструкции вроде "самий красивий" являются калькой с русского и не соответствуют литературной норме. Поэтому они всегда являются ошибкой.

Вторая распространенная ошибка – использование слова "давайте" в значении побуждения к действию ("давайте підемо у кіно", "давайте зробимо"). В нормативном украинском языке для этого употребляют форму повелительного наклонения первого лица множественного числа: "ходімо", "зробімо", "почнімо". Вариант "давайте підемо в кіно", который привела блогер, считается разговорным и нежелательным в формальных контекстах, в частности на экзамене. Чтобы запомнить, что это слово является неправильным, можно держать в голове фразу "давайте без давайте".

А третья ошибка касается употребления предлога "без" в назывании времени. "Мы не говорим "без десяти три"", – указала репетитор. И привела правильные формы: "за десять третя" или "десять до третьої".

Таким образом, абитуриентам советуют избегать калек и разговорных форм самий/сама в степенях сравнения прилагательного, слова "давайте" вместо глагола в повелительном наклонении и предлога "без" в формулировках, называющих время. Это поможет не потерять баллы на НМТ.

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