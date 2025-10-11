'Давайте сначала наших детей перестанут убивать'. Автор 'Спросите Миечку' высказалась о целесообразности Булгакова и Чехова в школьной программе

Украинская писательница, автор книги "Мова – меч" и "Спросите Миечку" Евгения Кузнецова считает, что вопрос изучения классиков русской литературы в современной программе украинских школ пока не ко времени. Его стоит поднимать только после того, как РФ перестанет убивать наших детей.

По словам писательницы, для получения достаточного уровня образования в средней школе, вполне можно обойтись без Льва Толстого, Михаила Булгакова и Антона Чехова. Об этом Евгения Кузнецова рассказала в интервью для YouTube-канала Slawa Life.

"Я думаю, что без Булгакова совершенно спокойно можно обойтись даже после войны, но ответ на этот вопрос у меня такой: Давайте сначала наших детей перестанут пытаться убить, а потом мы уже подумаем, насколько велик вклад конкретно Толстого или Чехова в мировую литературу, и, возможно, будем их изучать", – говорит писательница.

Также она объясняет, что совсем игнорировать русскую литературу не получится, поскольку, если человек поступает в университет на филологию или другое конкретное направление, то там нужно будет читать и русскую литературу в том числе. Но средняя школа – это не тот уровень, который требует такой расширенной осведомленности.

