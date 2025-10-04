Учителя на перемене говорят на русском языке: Алексей Гнатковский дал совет, как помочь школьникам перейти на украинский

Народный артист Украины и отец двоих детей Алексей Гнатковский дал совет, как школьникам быстрее перейти в общении на украинский язык. По его словам, в школах происходит дискриминация украинского языка.

В интервью для YouTube-канала Slawa Life он пояснил, что довольно часто есть ситуация, когда учителя на уроке говорят на украинском, а на перемене – на русском. И дети делают то же самое. Поэтому украиноязычный школьник становится "белой вороной" и испытывает давление.

По мнению артиста, есть два направления, в которых можно работать в этой ситуации: государственническое и личностное.

"Государственный – эти вещи должны быть урегулированы законами", – уверен он и приводит пример того, как работают квоты в направлении культуры: "До того, говорили, что снимать на украинском – невыгодно, музыки хорошей нет. Но что мы видим: и фильмы и сериалы снимают, и музыка украинская сразу появилась качественная", – объясняет Гнатковский и уверяет, что надо давить дальше, и в сфере образования тоже.

Также артист напоминает о важности личностного вклада. Важно не только ждать, пока кто-то сделает это за нас, а делать самим, там где каждый может что-то изменить и повлиять.

"Пока каждый не упрется на своем участке – ничего не будет. Вот у каждого есть грядочка своя – скопай ее, свою грядку. В своем классе почисти обстановку. Это вопрос к каждому", – уверен актер.

Кроме того назвал четыре важных пункта, как воспитать детей украинцами:

Информационная гигиена; Выработка вкуса; Чувство собственного достоинства; Интеллектуальное развитие.

