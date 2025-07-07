''Давать домашние задания и ставить оценки ниже 6 баллов нельзя''. Украинцев озадачила ситуация в школе Львова

Директор частной школы Владимир Огура рассказал как провел собеседование с учительницей, которая решила уволиться из государственного учебного заведения. На педагога поступили жалобы от родителей за то, что она дает детям домашнее задание.

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Историей Огура поделился в заметке в Facebook. Кроме того, по словам учительницы, также нельзя проверять домашнее задание, ставить оценки ниже 6 баллов, ведь это отражается на психике ребенка. Более того, педагог подчеркнула, что она не имеет никакого влияния на учеников, кроме как проводить игры и быть клоуном.

"Я давала выучить слова (английский язык), родителей возмутило! Проверять домашнее задание нельзя, ставить оценки ниже шести баллов – нельзя (а зачем проклятая шкала?), потому что это отражается на психике ребенка! А как я должна их научить? Получается, что учить тоже нельзя, потому что у меня нет никакого влияния, ни одного средства, инструмента, кроме проводить игры и быть клоуном! Это не школа, это сплошное аниматорство! С уроков забирают на подготовку ко всяким действам и конкурсам", – рассказала учительница.

Огура обратился к руководителям учебных заведений и реформаторов о целесообразности новейших подходов. Он также отметил, что современный процесс нравится детям и родителям. Однако сами взрослые учились по "предыдущей схеме", когда им напоминали об ответственности, культуре и воспитании. Директор отметил, что если бы родителей воспитывали по современным показателям ценностей, то они вряд ли бы стали такими развитыми, обученными и мотивированными.

По его словам, подобный современный подход приводит к тому, что в будущем выпускникам со "свободой личности" нужно будет проводить "игры-забавы", чтобы их заинтересовать хоть чем-то, ведь они к этому привыкли.

Украинцы под заметкой в комментариях согласились со всем, что написал Огура.

"Спасибо за замечательный текст. Очень жаль, что мало кто это озвучивает в такой доступной форме. Учителям надо объединяться и быть хорошим примером или когда-то или теперь, а не подстраиваться под тик-ток версии идеальных педагогов".

"Думаю, многие учителя увольняются не только из-за перманентного "усовершенствования" образования, но и из-за мизерной оплаты труда, которая не дает возможности воспроизводить человеческий капитал".

"Поддерживаю на все 100%. Сейчас дети знают только свои права, а обязанности нет. Родители тоже не всегда адекватно реагируют на просьбы учителя".

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