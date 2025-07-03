''Украинские дети не хотят ходить в школу. Это симптом''. Учительница младших классов подняла важный вопрос и объяснила, почему не надо ''терпеть''

Учительница начальных классов Диана Палаш подняла важный вопрос современных школьников. В частности, она обратила внимание на то, что дети не хотят ходить в школу. По ее словам, это происходит не из-за упрямства, развращенности или потому, что это поколение гаджетов.

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В заметке в TikTok она подчеркнула, что такое нежелание стало симптомом. Ведь школа для многих учеников стала местом тревоги, стресса и страха. В частности, из-за того, что дети боятся ошибаться, спрашивать и учат не понимая. В то же время, взрослые им говорят, что надо потерпеть, но хотели бы они сами ежедневно ходить в такое место, где их не слышат, не видят и всегда чем-то недовольны.

"Дети больше не хотят ходить в школу. И что мы, взрослые, с этим делаем не так? Сегодня я хочу сказать вслух о том, что мы, учителя, родители, слышим все чаще, но молчим. Дети больше не хотят ходить в школу. И это не просто упрямство, распущенность или поколение с гаджетами. Это симптом. Школа, которая должна была быть пространством для развития интересов, общения, для многих стала городом тревоги, стресса и страха", – говорит учительница.

"Дети боятся ошибаться, потому что на них кричат. Они учат параграфы, которые не понимают, просто чтобы отчитаться. Они сидят на уроках по 45 минут и не могут спросить – почему. Потому что нужно успевать по программе. Их оценивают ежедневно, а их мнением почти никогда не интересуются. А мы, взрослые, говорим, надо потерпеть, жизнь же не сказка. Но, скажем честно, вы сами хотели бы ежедневно идти в место, где тебя не слышат, не видят и всегда чем-то еще не довольны?", – добавила она.

Педагог отмечает, что дети не ленивы, они не видят смысла, за который отвечают взрослые. В частности, когда учителя и родители формируют атмосферу в классе, школе или дома. Ведь, если ребенок не хочет идти в школу, это не всегда проблема именно в ребенке. Часто это показывает построение образовательного процесса.

Учительница призвала взрослых посмотреть на себя как на систему, которая может вернуть доверие детей. По ее словам, школа – это не только обучение, но и люди, поэтому чтобы ученики ходили в учебное заведение, нужно сделать сначала это место человечным.

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