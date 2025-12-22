Давать ли ребенку подарок, если родители не сдали деньги? Сеть тронула история мамы двоих детей из Днепра

Мама двоих детей из Днепра Лилия Лев поделилась историей о том, как некоторые родители не сдают деньги на подарки детям в детском саду или школе на праздники. Ведь они якобы идут "против системы", никому ничего не должны, однако страдают от этого те, кто потом стоит и смотрит, как другие мальчики и девочки получают подарки, а они нет.

В заметке в Instagram женщина отметила, что некоторые чужие родители готовы приобрести подарок для таких детей, только чтобы они не остались в стороне от праздника. В то же время, есть и такие мамы и папы, которые считают, что ребенок должен отвечать за поступки своих родителей. Сама же госпожа Лилия подчеркнула, что взрослые должны искать способ создавать праздник для детей, а не выстраивать в них чувство одиночества и несправедливости.

"Чаще всего, это не тот случай, когда денег нет. Люди якобы прут "против системы". Они ничего и никому не должны. Но при чем тут ребенок, который стоит и смотрит, как другие получают подарок и говорит: "А я? А Мне?" Лично мне хочется этого ребенка обнять и плакать вместе. Мое мнение категорично, нет денег – займи, найди, но не выстраивай в ребенке ощущение одиночества и несправедливости. К большому сожалению, дети запоминают те подарки, которых не было", – написала женщина.

Пользователи соцсети поделились своими мыслями по этому поводу. В частности, они отметили, что родители, которые принципиально не сдают деньги на подарки, были всегда. Некоторые рассказали, что были в родительском комитете и прилагали деньги на подарки из собственного кармана. А кто-то из украинцев сказал, что если родители не сдают деньги, то подарок покупают из фонда класса. В то же время большинство из них сошлось во мнении, что для ребенка подобная ситуация травматична.

"Не сталкивалась с таким. Не представляю, что чувствует тот ребенок без подарка, больно даже читать".

"В школе такая же ситуация была, но мы все оперативно сгладили и у всех деток были подарки, дети не виноваты, что родители с принципами непонятными. И сейчас я точно не говорю о том когда нет, а когда есть люди с принципами и пихают их туда, куда не стоило. Очень круто, что есть много людей, которые готовы помочь деткам".

"Это просто боль. Презираю родителей, которые маниакально забирают эмоции у ребенка, "ставят" его в ситуацию страдания, не считаются с чувствами своего ребенка. В основном это мамы, к сожалению. Интересно, что у них есть средства на маникюр, парикмахерскую, одежду для себя, сигареты. Надо говорить об этом, называть вещи своими именами".

"Я была в родительском комитете, 2-4 человека всегда не сдавали на подарки (я из своих всегда перекрывали эти траты), но родители были не бедные, просто они не хотели иметь дело с родительским комитетом и сборами, но тоже вопрос, почему я за счет своих денег (денег, которые могла тратить на своих детей) покрывали эти траты. Вопрос сложный".

