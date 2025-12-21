Семилетний мальчик вызвал полицию. Сеть тронула история об украинце, который хотел защитить подружку и поднял переполох на всю школу

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
Украинский семилетний школьник вызвал полицию из-за того, что его одноклассницу оскорбил другой ученик. Так, парень якобы толкнул девочку, после чего она упала и он начал ее обзывать.

Об этом рассказала мама маленького защитника Виктория Иваниченко в заметке в Тhreads. По ее словам, мальчик понял, что не может физически противостоять сверстнику, поэтому позвонил в полицию. Когда же приехали патрульные, он просил их не выписывать штраф и указал на то, что хотел защитить одноклассницу. Правоохранители пошли на встречу школьнику.

"Мой сын, которому 7 лет, учудил вчера в школе. Он учится во 2 классе и ходит на группу продленного дня. Ему там нравится одна девочка. И вот вчера эту девочку обидел другой мальчик – толкнул её, она упала и этот мальчик начал её обзывать. Мой малый хотел ее защитить и понимая, что физически он мальчика не вывезет, и не сможет выйти с ним "раз на раз" – вызвал в школу полицию. И, внимание, они приехали", – написала Иваниченко.

"Малый, конечно, испугался, и слезно просил их не выписывать ему штраф. Мотивировал он свой вызов тем, что очень уж хотел защитить девочку и вовсе не имел целью отвлекать полицию от более серьезных дел. Полиция на первый раз простила такого благородного господина и не стала выписывать штраф за ложный вызов. Но шороху малый наделал на всю школу", – добавила она.

Украинцев тронул такой поступок мальчика и они отмечали, что школьника не за что было штрафовать, ведь он действительно сообщил о важном случае, а не придумал событие. Кроме того, пользователи соцсети отмечали, что ученик, вместо того, чтобы нарушать закон, обратился к правоохранителям. В то же время, некоторые указали, что в подобных случаях полиции следовало провести профилактические беседы с администрацией учебного заведения, ведь они допустили подобную ситуацию на территории школы.

"Молодец, вместо того чтобы самому нарушать закон (бить человека), обратился в соответствующее учреждение. Респект!"

"Ребенок поступил верно. Если он не обратился к учительнице, охраннику- это больше говорит о них, что не создали безопасную среду. Они для него почему-то не о помощи".

"Ребенок ваш молодец, а схлопотать на орехи должна школа. И штраф также за вызов, если это происходило во время учебного процесса или на перемене".

"С таким защитником не страшно по улицам ходить. Вы прекрасно воспитываете сына, спасибо!"

"Не назвала бы это ложным вызовом. Полиции стоило бы пообщаться с учителями и директором, потому что они должны следить за детьми на территории школы".

УкраинаОбразование в Украинешколаучительполиция