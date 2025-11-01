Даже дети из богатых семей работают горничными: методистка объяснила, почему британцы идут на работу еще со школы

В Великобритании дети начинают работать уже в старших классах и им можно платить, как обычному рабочему. Летом многие ученики идут на работу, чтобы олпатить жизнь в течение следующего учебного года. Так, даже студенты из богатых семей работают полный день официантами или горничными в отелях, чтобы купить билеты в другую страну на каникулы, ведь родители не дают на это деньги.

Об этом рассказала методистка Инна Большакова в заметке в Facebook. Некоторые из студентов работают не каждый день, ведь имеют плотный учебный график.

"Есть студенты из богатых семей, которые работают официантами или горничными в отелях, чтобы купить билеты в Австралию или Южную Америку и провести там каникулы, потому что родители на это денег не дают. Некоторые летом работают ежедневно полный день и потом могут купить себе машину, не новую, конечно. Студенты работают не каждый день, а один-два-три дня в неделю, как позволяет учебный план. Кому-то выгодно работать только в субботу, кому-то после пар в понедельник. Это temporary part-time job – временная работа на условиях неполного рабочего дня", – пишет Большакова.

По ее словам, к любой работе в обществе относятся с уважением. Однако есть университеты, которые предупреждают студентов, что они не могут работать, ведь имеют насыщенный график обучения, но таких в стране немного.

Педагог подчеркивает, что запись в резюме о любой работе в студенческое время всегда является преимуществом при поиске работы, ведь это свидетельствует о желании работать и ответственности за свою жизнь.

"Обучение в вузах отличается по сравнению с Украиной (меньше лекций и семинарских, больше самостоятельной работы и проектов), поэтому студенты имеют возможности распределять свое время так, как удобно для них. Кстати, студенты учатся принимать решения, решать повседневные проблемы и быть готовыми к реальному миру. А еще – быть автономными", – отмечает Большакова.

