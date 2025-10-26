'Человек при входе записывал, на сколько минут ребенок опоздал': украинка шокировала строгими правилами в английской школе

В Англии очень серьезно относятся к прогулам и опозданиям на уроки в школу. Если ученик имеет определенное количество пропусков или опозданий, то родители получают электронное письмо с фиксацией времени, а на входе стоит человек, который записывает когда именно школьник зашел в учебное заведение и опаздывает ли он.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала украинка Руслана Стефанюк-Козак, которая прожила в Лондоне три года. По ее словам, остаться дома ребенок может только в том случае, когда у него диарея или рвота. Даже если школьник принимает антибиотик из-за болезни, это не повод пропускать уроки.

"Если ребенок имеет определенное количество пропусков или опаздывает в школу, то родителям на e-mail присылают письмо с фиксацией времени, которое они отобрали у него [ребенка] на обучение. То есть считали дни, в которые он не пришел на учебу, и даже минуты, на которые опоздал! На входе в школу стоял человек, который записывал, когда ребенок зашел и на сколько опаздывает", – отмечает Стефанюк-Козак.

"В Англии ребенок имеет право остаться дома только в двух случаях: когда у него диарея или рвота, например, ротавирусная инфекция – она легко передается, и за ребенком нужно убирать. Все остальное – температура, кашель, даже когда у ребенка бронхит и он принимает антибиотик, – не являются поводами для пропусков. Лекарства дают воспитатели или учителя", – добавляет она.

По словам женщины, если ребенок имеет признаки болезни, то ему дают жаропонижающие лекарства и все равно ведут в учебное заведение. Однако не редкость, когда родители приносят в школу или садик антибиотики или жаропонижающие средства, а учителя их дают по рекомендациям.

Украинка также поделилась, что когда ее ребенок опаздывал в школу на 5-7 минут, то получила официальное письмо от социальной службы с количеством пропущенных минут, что стало предупреждением забирать у школьника возможность учиться. Если же этого не произойдет, то женщине обещали личную встречу с администрацией.

"Также в Англии обращают внимание, например, на синяки у детей и свободно могут поинтересоваться, откуда они взялись. Если бы ребенок сказал, что родители его бьют или наказывают, это сразу фиксировали и передавали социальным службам", – добавила Стефанюк-Козак.

