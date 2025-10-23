'Тебя кто-то обижал?' Директор детсада назвала разницу в менталитете английских и украинских родителей: постоянно ставят высокие требования к детям

Директор детского сада Руслана Стефанюк-Козак, которая прожила три года в Англии, рассказала, какая разница в менталитете английских и украинских родителей. По ее словам, наши родители более строгие и придирчивые и часто любят искать проблемы там, где их нет.

В частности, когда дети приходят из садика часто спрашивают обижал ли кто-то их там и что им не нравится. В то же время, в Англии родители наоборот интересуются весело ли малыш провел время и играл ли с друзьями. Об этом Стефанюк-Козак рассказала в интервью OBOZ.UA.

"Наши родители какие-то более строгие и придирчивые, часто любят искать проблему там, где ее на самом деле нет. То есть ребенок приходит из садика, и мама спрашивает: "Тебя кто-то обижал? Что-то тебе делали? Что тебе там не нравилось? Еда была невкусной?" В Англии, когда мы ждали детей под садиком или школой, я видела, как родители встречают своих. Они интересовались, весело ли ребенок провел время, играл ли с друзьями, что вкусненького съел, обнимал ли его воспитатель. То есть вопросы были положительными", – делится украинка.

Кроме того, по словам Русланы, украинские родители постоянно ставят высокие требования к обучению и результатам. Зато у английских такого нет и близко.

"Например, у нас есть старшая группа, где мы готовим к школе. Из 10 детей читают почти все, кроме одного. Она выучила буквы, но читать пока не может. Так ее мама постоянно будет паниковать, мол, вы же обещали научить. И трудно объяснить такой маме, что ребенок обязательно будет читать. Проблема здесь не в саду или воспитателях, а в том, что именно этот ребенок не готов в этот момент читать", – объясняет директор детсада.

Также она поделилась, что в Англии дети могут рисовать краской, сидя на земле и там никто не следит, чтобы дети были стерильно чистыми.

