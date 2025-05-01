В Британии возникла катастрофическая ситуация с детсадами: родители записывают детей в ясли с первых дней беременности

В Великобритании за последние пять лет снизился доступ к услугам по уходу за детьми, однако спрос продолжает расти. По оценкам правительства, к сентябрю 2025 понадобится еще 70 тысяч мест и 35 тысяч сотрудников. В одном из районов на 100 детей приходится всего 17 мест в детсадах, из-за чего некоторые родители вынуждены записываться в очередь с первых дней беременности.

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С сентября работающие родители, имеющие на это право, смогут отдавать ребенка в сад на время до 30 часов в неделю в течение учебного года. Этот период будет финансироваться государством и будет охватывать дошкольников с 9 месяцев до четырех лет, сообщает BBC.

В настоящее время одобрено финансирование около 300 садов, что позволит создать шесть тысяч новых мест, четыре из которых заработают уже в сентябре.

В Великобритании существует более 20 000 частных детсадов, обеспечивающих большинство мест для детей раннего возраста. С сентября государство будет платить 80% услуг по уходу за детьми в Англии. Однако сады уверяют, что средств, получаемых от родителей, недостаточно.

В то же время правительство ограничивает возможность дошкольных учреждений взимать плату за дополнительные услуги, как питание, перекусы и подгузники. Такие сборы должно быть понятным и добровольным. Поэтому некоторые сады хотят закрываться, ведь не могут бесплатно кормить детей.

Министер образования Бриджит Филлипсон уверяет, что, несмотря на возникающие трудности, государство продолжает создавать все условия для поддержки семей и обеспечения доступа к качественному раннему образованию для каждого ребенка, независимо от его происхождения.

Несмотря на это, 23 детских сада, находящиеся на балансе местных советов, 16 центров "Уверенный старт" и 12 детских садов, предлагающих оплачиваемые часы, находятся на стадии пересмотра, приватизации или в процессе закрытия по всей Англии.

Стоимость ухода за детьми в Великобритании остается одной из самых высоких в странах Организации экономического сотрудничества и развития. Особенно это становится сложным для родителей, не имеющих доступа к бесплатным часам.

Чтобы претендовать на бесплатные часы, все взрослые в семье должны работать и зарабатывать более 9518 фунтов стерлингов (более 520 тысяч гривен), но менее 100 000 (около 5,5 миллиона гривен) в год.

Семьи, не имеющие права на помощь, не работают или не зарабатывают достаточно, чтобы иметь на нее право, сейчас платят в среднем примерно на 5000 фунтов стерлингов (свыше 270 тыс. грн) в год больше, чем семьи, имеющие доступ, за место на неполный день для ребенка двух лет.

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