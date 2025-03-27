В ход пошли iPad и велосипеды: школы в Великобритании придумали, как бороться с прогулами

Администрации школ в Великобритании пытаются поощрить детей посещать уроки, а не наказывать за прогулы. В частности, ученикам могут дарить iPad и велосипеды как награду.

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Также стимулом становятся вечеринки с пиццей, школьные экскурсии и розыгрыши призов. Таким образом, директора пытаются сражаться с высоким уровнем отсутствия на уроках. Британское Управление образования сообщило, что более 170 тысяч учеников пропускают более половины уроков, информирует Тelegraph.

Согласно отчету, школы, которые объединяли вознаграждение с санкциями, наблюдали высшую вовлеченность учеников в посещение при поощрении, ведь дети чувствовали мотивацию.

В некоторых заведениях ученикам, которые не ходили на занятия регулярно, было запрещено посещать выпускной вечер 11 класса или экскурсии.

Соавтор отчета Мэтт Уокер объяснил, что посещаемость тесно связана с результатами обучения, поэтому вызывает обеспокоенность тем, что уровень пропусков остается высоким. Он отмечает, что школам следует рассмотреть приоритетность поощрительных и индивидуальных подходов в замен наказаний.

Кроме того, директора считают, что на прогулы влияет и повышение цен на поездки во время каникул. Чтобы сэкономить, родители пытаются брать билеты в другой период и их даже не останавливают штрафы за прогулы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как прогулы влияют на успеваемость и будущее школьников.

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