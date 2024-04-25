Даже если они просто лежат в кармане: какие вещи категорически нельзя брать на НМТ-2024

Директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко отметила, что поступающие не могут брать с собой в аудитории временных экзаменационных центров мобильные телефоны, наушники, печатные или рукописные источники информации или другие запрещенные предметы. Даже в том случае, если выпускники просто положат их в карманы.

Об этом Вакуленко рассказала в интервью изданию Зеркало недели. Она отметила, что в каждой аудитории будет по два инструктора, а в подавляющем большинстве помещений – видеокамеры.

"Хочу подчеркнуть, что нарушение — это не только списывание, но и наличие (даже не использования!) мобильного телефона, наушников, печатных или рукописных источников информации или любых других запрещенных предметов. Даже если они просто лежат в кармане. Ведь мы не можем и не должны проверять, использовал ли их участник тестирования", – отметила директор УЦОКО.

Она заверила, что за нарушение правил участника тестирования будет лишено права стать студентом в этом году.

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Кроме того, к сотрудничеству привлекут охрану пунктов тестирования и установят металлоискатели, чтобы быть уверенными, что поступающие точно не принесут телефоны или другие запрещенные технические средства.

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