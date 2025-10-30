Даже Лисовой боялся сделать ошибку: учитель указал на важный момент радиодиктантов

Учитель-методист Сергей Берендеев поделился своими размышлениями, почему у украинской системы образования большие проблемы. Так, в частности, он решил проанализировать Радиодиктант национального единства и обратил внимание на страх участников ошибиться или о желании стать победителями. Даже министр образования и науки Оксен Лисовой признался, что волнуется, потому что боится сделать ошибку.

В заметке педагог отмечает, что подобные эмоции испытывали почти все участники радиодиктанта. Однако мало кто указал на настоящий смысл этого дня, который заключается не в оценивании или безошибочном письме, а в единстве, уважении и популяризации украинского языка.

"Текст не такой, пес Патрон "не зашел", Наталья Сумская диктовала слишком быстро и без подготовки. "Ужас, потому что мы теперь не станем победителями, сделали ошибки! Позор! Худшая страница в истории! А кто критикует диктант – того цензурируют..." Но среди всех этих эмоций почти никто не обратил внимание на главное — на речи участников перед диктантом. Министр образования Оксен Лисовой признался, что волнуется, потому что боится сделать ошибку. И что хорошо, что сегодня есть формирующее оценивание, которое помогает детям не чувствовать этого напряжения", – пишет Берендеев.

"Другие участники тоже говорили о страхе ошибиться, о желании "стать победителями"... И получается, что все только об ошибках и говорят... Но почти никто – о настоящем смысле этого дня. Потому что Радиодиктант – это не об оценках, не о безошибочном письме, а о единстве, уважении к родному языку, популяризации украинского слова", – добавляет он.

По словам педагога, значительное количество нареканий было на текст или быструю начитку актрисы Натальи Сумской. Кроме того, Берендеев обращает внимание, что в обществе много говорят о толерантности и противодействии буллингу, однако первой забыли именно народную артистку за то, что она не так читает. В то же время, не всегда и учителя могут "правильно продиктовать".

Кроме того, родители, которые писали с детьми, прежде всего исправляли их ошибки, а не хвалили за участие в радиодиктанте. Не такой для участников был и текст, ведь стал "травматичным" и "неактуальным".

"Никто не мешает вам написать свой вариант и подать на отбор – но этого никто не делает, потому что легче критиковать, чем творить. И как ни парадоксально, слова диктанта оказались пророческими: россияне заинтересованы, чтобы мы грызлись между собой, а не жили в единстве. И, к сожалению, вчерашний день показал, что им это порой удается", – отметил Берендеев.

