Игорь Ликарчук назвал Радиодиктант 2025 шоу: организаторы унизили украинского учителя

Бывший глава Украинского центра оценивания качества образования и образовательный эксперт Игорь Ликарчук раскритиковал Радиодиктант национального единства 2025 и считает, что организаторы превратили его в шоу. В частности, он обращает внимание, что поручив читать текст актрисе, был унижен украинский учитель.

Об этом Ликарчук написал в Facebook. Он отметил, что педагог начальных классов из самой отдаленной школы прочитал бы диктант более профессионально, чем это произошло в этом году.

"Еще раз о вчерашнем диктанте национального единства. Думаю, что его организаторы сознательно и в очередной раз унизили украинского учителя, поручив читать диктант актрисе. Даже учительница начальных классов из самой отдаленной школы сделала бы это более профессионально. Однако, организаторы решили превратить Диктант национального единства в шоу. И им это удалось. Продолжайте позорить и презирать профессионалов дальше. И будет вам вечное шоу. P.S. Но почему люди берутся делать то, в чем совершенно не разбираются?" – написал Ликарчук.

Накануне образовательный эксперт также поделился своими мыслями относительно Радиодиктанта. Так, он обратил внимание, что не увидел в медийном пространстве профессиональных оценок от учителей-филологов. Зато в сети распространяются фотоотчеты образовательных руководителей, которые "не успевают друг перед другом размещать фотографии" с ручками в руках.

Ликарчук сетует, что в нынешнем мире правильная интонация стала важнее содержания, школьники делают орфографические ошибки в слове "Украина", а в системе награждают приукрашенную лояльность, а не "думание".

"Мы писали не просто диктант – мы писали историю единства. Это не о правилах, а о сердце..." – цитируют в Facebook начальницу одного из районных управлений образования Киева. По моему мнению, это уже даже не пафос. Это инфляция ума. Когда слова обесцениваются, а пустота подается как глубина. И я спрашиваю себя: неужели они этого не понимают? Знаю и ответ: многие – действительно нет. Потому что давно живут в риторике, а не в реальности. В мире, где правильная интонация важнее содержания", – добавляет Ликарчук.

Он также обратил внимание, что во многих учебных заведениях были выбраны школьники, которые имеют хорошие оценки по украинскому языку, и в первый день каникул они писали Радиодиктант.

