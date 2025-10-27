'Текст глуповатый, нехорошо прочитанный'. Рекордсменка всех радиодиктантов Кристина Гоянюк резко высказалась о Евгении Кузнецовой и Наталье Сумской

Рекордсменка по написанию наибольшего количества ежегодных радиодиктантов львовянка Кристина Гоянюк раскритиковала нынешний Радиодиктант национального единства. По ее словам, текст был глуповатым и плохо прочитан.

Об этом Гоянюк сказала в эфире Суспільного. Она отметила, что это первый диктант, который "свалил ее на повал". Комментируя нынешний радиодиктант, было видно, что женщина была раздражена.

"Я даже боюсь высказать какое-то слово, чтобы не сказать очень плохо. За 26 лет это первый диктант, который свалил меня на повал. Во-первых, нехорошо прочитан. Сам текст глуповат. Я не знаю, пусть бы лучше был читал этот текст Павел Вышебаба, который в прошлом году диктовал. За ним хоть можно было писать, поставить знаки препинания", – сказала Гоянюк.

Напомним, 77-летняя львовянка Кристина Гоянюк стала рекордсменкой Украины по наибольшему количеству написания ежегодных радиодиктантов. Женщина пишет их с момента основания традиции в 2000-м году.

По грамотности тексты госпожи Кристины – одни из лучших в Украине. В 2020 году она была единственной, которая написала диктант без единой ошибки. По профессии рекордсменка – врач-бактериолог. "Она готовится к диктантам так, как на защиту докторской диссертации: перечитывает новые правила правописания, просматривает словари, консультируется с учителями украинского языка", – пишет Лана Ветрова.

Как известно, самыми сложными словами радиодиктанта-2024 стали "брехунец", "папы-мамы", "слышать в группе" и "ссыльный". Сам текст был не сложным, однако синтаксис и пунктуация вызвали определенные трудности у участников флешмоба.

В тексте, автором которого стала писательница Оксана Забужко, были придаточные, сложно-придаточные и сложно-согласованные предложения, прямая речь, сравнительные обороты, а также все знаки препинания.

