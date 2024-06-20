Даже на перемене. Часть школ США ввела ''День без телефона'': что это за правило и почему результаты превзошли все ожидания

В одном из округов Лос-Анджелеса ввели День без телефона в школах. Такое решение связано с негативным влиянием социальных сетей на детей и уменьшением отвлечения на уроках. Школьники должны запирать гаджеты в шкафчиках на время уроков и не пользоваться ими на перерывах.

Школы, которые ввели такое правило, уверяют, что результаты превзошли все ожидания, ведь ученики стали счастливее, больше общаются друг с другом, а уровень их знаний улучшился. Об этом сообщает New York Post.

Каждое из учебных заведений самостоятельно решает, где будет храниться смартфон – в шкафчике или сумке.

Запрет использования гаджетов появился после того, как главный хирург США Вивек Мерти призвал требовать от социальных сетей предупреждения вроде тех, которые печатают на табачных изделиях. Кроме того, врач отметил, что смартфоны влияют на психическое здоровье детей.

В то же время родители выразили обеспокоенность по поводу такого правила, ведь у них нет возможности общаться со своими детьми во время пребывания в школе, а другие заметили, что это не сможет разоблачать ненадлежащее поведение работниками учебных заведений.

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