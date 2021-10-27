Даже на рынке и ферме: Артур Пройдаков рассказал, как приходится подрабатывать учителям

В Украине учителям приходится подрабатывать, чтобы прокормить семью. И не только репетиторством – некоторые преподаватели в свободное от уроков время идут трудиться на рынок, или ферму.

При этом в государственных школах тема денег вообще – табу. Об этом лучший учитель этого года по версии Global Teacher Prize Ukraine Артур Пройдаков рассказал в интервью УНИАН.

Артур Пройдаков вспомнил, как с 2016 по 2019 год летом ехал работать в "Артек" в Буковеле. И не только потому, что ему нравится работа в детских лагерях, новые знакомства, и он любит Карпаты. Но и чтобы просто подзаработать.

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По его словам, вынуждены искать дополнительный источник дохода вне школы многие его коллеги.

"У меня есть несколько примеров среди коллег, когда учителю, создающему что-то новое для детей, после уроков приходится еще где-то работать, чтобы обеспечить благополучие своей семьи", – отметил Артур Пройдаков.

И речь не только о репетиторстве – учителя подрабатывают там, где есть возможность.

"Знаю людей, которые вне школы работают на рынке, на фермах. Даже в Киеве есть несколько знакомых, которые после работы в школе должны работать в сфере маркетинга, предпринимательской деятельности", – рассказал Артур Пройдаков.

Сейчас победитель Global Teacher Prize Ukraine преподант в частной киевской школе, а до этого преподавал в государственных школах №3 и №1 в Ромнах Сумской области. Он отмечает, что к теме денег в частной и государственной школах кардинально разное отношение.

"В частной школе без проблем могут обсуждаться финансовые вопросы, вопросы денежных наказаний или премий. Педагоги не боятся об этом говорить с администрацией... В государственной школе эта тема – табу. Там поздоровались с администрацией, и все, лучше лишний раз не заходить, не общаться, не привлекать к себе внимания", – рассказал Артур Пройдаков.

Но это нужно менять, говорит лучший учитель Украины-2021. По его мнению, с одной стороны, учитель должен быть идеалистом. С другой – если он должен подрабатывать, то о полной отдаче профессии сложно говорить.

Поверьте, у них точно пропадает ресурс (если учителя подрабатывают – Ред.), они не могут 100% успевать везде все делать качественно. Так не должно быть. Ты должен работать на одном месте, идейно себя реализовывать, но и иметь за это достойную оплату. Нам нужна золотая середина", – уверен учитель.

"То есть это должна быть и некая идейная составляющая, и финансовая обеспеченность. Чтобы учителю не приходилось думать, где и как еще зарабатывать", – добавил Артур Пройдаков.

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