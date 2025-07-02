Даже в спорте дают три попытки, а поэт 100 раз перечеркивает слова: сеть всколыхнула дискуссия о высоких требованиях в школе

Украинский образовательный эксперт Владимир Спиваковский подчеркнул проблему высоких требований к ученикам в школе. В частности, он обратил внимание на то, что во взрослой жизни мастерам направлений дают определенное количество попыток, например, в спорте, тогда как от детей требуют сделать все с первого раза.

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Об этом Спиваковский написал в заметке в Facebook. По его словам, в школе нужно давать детям много попыток. Таким образом, по мнению педагога, ученики будут добиваться идеального результата. Кроме того, важно уделять внимание командной работе, ведь именно она ценится во взрослой жизни.

"Почему во взрослой жизни архитекторам разрешено сначала делать эскиз, чертеж, потом обсуждать его со всеми, и еще 20 раз все переделывать, добиваясь совершенства. А в школе заставляют добиваться совершенства и идеального ответа с первой попытки? Почему поэт сто раз перечеркивает написанные слова, пока не добьется идеальной рифмы и вдохновенного смысла? Даже в спорте дают три попытки. А в прыжках в длину – даже 6 попыток, и выбирают из них лучшую, а не среднюю", – написал Спиваковский.

"Поэтому в школе надо давать много попыток, мотивируя ученика добиваться идеального результата, несмотря на количество попыток, и не ставя промежуточных оценок, и учить работать командой, а не отшельниками. Потому что во взрослой жизни ценится именно командная работа. А от таких пробелов с детства потом навязываются многочисленные и дорогие курсы по тимбилдингу. Но уже поздно", – добавил он.

Педагог отмечает, что если с детства не прививать навыков к командной работе, то впоследствии возникают проблемы с коммуникацией и дискомфортом в бизнес-проектах. На это влияет отсутствие навыка выстраивать отношения.

По словам Спиваковского, в новых образовательных технологиях командности уделяется не меньше времени, чем самостоятельности, индивидуализации и автономности. Он подчеркивает, что школьные времена – это еще не взрослая работа, а период обучения и выработки умений, понимания своих ошибок и стремления к совершенствованию.

В то же время пользователи соцсети поделились мнениями относительно таких взглядов автора сообщения. Кое-где их взгляды разделились.

"А ничего, что они уже имели кучу попыток и возможность для ошибок при изучении всей темы? ВНО они тоже будут по три раза сдавать? Наши дети ничего не боятся. Научились списывать и головой думать не хотят. Скоро не то, что таблички умножения не будут знать, а читать не захотят учиться, потому что трудно. Будут сутками в телефонах в игры играть. Не доводите до абсурда".

"Так в школе как будто не ставят одну единственную оценку за десять лет. Как дети будут учиться опираться на свои предыдущие неудачные попытки, если они не будут знать, что эти пробы были неудачными? Все больше убеждаюсь, что после увольнения надо заняться школьным воспитанием, потому что я смотрю здесь также "голубые океаны".

"Наш школьный учитель физики, Михаил Петрович Кононенко, всегда разрешал исправлять плохие оценки. И не просто разрешал, а поощрял. Он ставил в журнале единицы в виде палочки без хвостика, и ученик имел возможность исправить эту единицу на четверку. Это было непросто, но возможно".

"Обучение – это тренинг, когда соискатель образования много раз пытается сделать правильно, чтобы овладеть необходимыми компетентностями и компетенции, доводя выполнение навыка до автоматизма, тогда в профессиональной жизни меньше будет ошибок, от которых никто не застрахован"

"Вы подняли очень актуальный вопрос – кого мы воспитываем? Гениев-одиночек или людей, умеющих работать в команде. Спасибо".

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