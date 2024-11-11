Дебатные кружки, чат GPT и уроки по 20-30 минут: учитель рассказал, как учатся больные дети в 'Школе супергероев'

Учитель истории Евгений Кравченко, который преподает в "Школе супергероев" в Днепре, рассказал, как устроен образовательный процесс для детей, обучающихся в больницах. По его словам, учебная программа здесь – не главное, а уроки могут проходить по 20 минут вместо привычных 45.

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В интервью "НУШ" педагог отметил, что в первую очередь внимание уделяется индивидуальному подходу к обучению каждого ребенка. Уроки должны быть построены с учетом состояния ребенка и советов врачей.

Занятия Кравченко может проводить как в специально оборудованных классах, так и у кровати в палате. Если ребенок, например, находится под капельницей, но хочет учиться, то занятия проходят индивидуально.

"Если есть разрешение врачей, то дети могут заниматься и в группах в специально оборудованных образовательных пространствах при больнице. Это полноценные классы с партами, интерактивной доской, библиотекой с книгами и учебниками, планшетами, компьютерами, наборами для опытов и интерактивных занятий", – объяснил учитель.

Оценки в "Школе супергероев" обычно не ставят, на первом месте – чтобы дети не теряли детство и свое право на образование из-за болезни. Продолжительность урока может изменяться в зависимости от ситуации – это может быть и 20, и 30 минут.

"Прежде всего, я прорабатываю с учениками их мотивацию к обучению, проговариваю, где в реальной жизни им могут понадобиться полученные знания", – делится учитель.

Кравченко также использует на уроках современные технологии, такие как GPT чат для проверки того, как он хорошо знает историю.

"Или на уроках дети могут пофантазировать с помощью нейросети, как бы выглядели исторические деятели сейчас или в разные эпохи", – рассказал Кравченко.

Также педагог ведет дебатные кружки, которые ученики каждый раз с нетерпением ждут. Там они обсуждают актуальные проблемы, высказывают и аргументируют свои мысли и взаимодействуют с другими.

Также Кравченко много вместе с детьми работает с историческими источниками. А если тема урока предполагает изучение исторических карт и знания сторон мира, то ученики, если есть такая возможность, могут выйти во внутренний дворик, чтобы посмотреть, где юг, север, запад или восток.

В этом году Кравченко стал лауреатом национальной премии для выдающихся учителей Global Teacher Prize Ukraine в категории "Выбор сердцем".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Евгений Кравченко рассказал, что его учительский труд непростой, однако он находит силу в своих учениках. В таких заведениях остро чувствуется важность для детей не просто получать знания, но и отвлекаться от болезни и больничной палаты.

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