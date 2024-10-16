'Врачи сказали, что шансов на выздоровление немного...' Учитель 'Школы супергероев' рассказал трогательные нюансы своей работы

Учитель истории Евгений Кравченко из "Школы супергероев, образовательного учреждения на базе больницы, где дети находятся на длительном лечении, рассказал, что его учительский труд является непростым, однако он находит силу в своих учениках. В таких заведениях особенно остро чувствуется важность для детей не просто иметь возможность получать знания, но и отвлекаться от болезни и больничной палаты.

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Об этом Кравченко сказал в интервью ZN.ua. В этом году он стал лауреатом национальной премии для выдающихся учителей Global Teacher Prize Ukraine в категории "Выбор сердцем".

За два года его работы в таком учебном заведении были случаи, когда дети умирали от болезни или не получали никакого шанса на выздоровление.

Учитель отметил, что когда работал в обычной школе, много раз хотел поменять профессию, но всегда чувствовал поддержку учеников. Всем педагогам, сказал он, держаться помогает чувство важности его работы и осознание того, что он на своем месте, поддерживает, помогает и улучшает.

"Один из моих учеников – вчерашний футболист, парень-восьмиклассник – травмировался, и его парализовало ниже пояса. Врачи сказали, что шансов на выздоровление немного. Конечно, он был очень расстроен. И вот когда ты приходишь к нему на урок истории, а в конце урока видишь улыбку парня, ловишь с ним одну волну, – это невероятное ощущение. Он отвлекается от своей болезни, больничной палаты, забитого отца, который уже не знает, к кому обращаться за помощью", – сказал Кравченко.

Когда дети показывают такую силу, у учителя нет шанса быть слабым.

"Невероятно, когда ученик, пользующийся компьютерной клавиатурой и мышкой с помощью ноги (ибо руками не может), обсуждает с тобой аспекты Будапештского меморандума и какие-то сугубо исторические, иногда даже научные вещи, которых подростки вне больницы очень часто не знают. Ты видишь ум, видишь внутреннюю силу, с которой держится каждый из детей. Видишь, как у них появляются улыбки и хорошее настроение. Им немного легчает, и в этом и состоит твоя роль в первую очередь", – рассказал учитель.

Учеба и знания – это важно, но более ценно – поддерживать детей, иметь с ними контакт, ведь в больнице у них есть огромный дефицит общения и психоэмоциональной поддержки.

"Как говорит директор нашей школы, мы – государственные репетиторы: подтягиваем знания, даем их, но за них не бьем оценками. Для детей такая ситуация очень странная: как так – нет оценок? Кроме того, что мы помогаем ученикам преодолевать кризис социализации (ведь здесь, в больнице, не хватает общения), мы еще и создаем успешный образ учителя в глазах детей и родителей", – отметил учитель "Школы Супергероев".

Также Кравченко рассказал, как принял решение присоединяться к "Школе супергероев". Когда он впервые пришел в заведение для знакомства, там был детский новогодний праздник с аниматорами и спектаклями, а в холле собрались детки из онкогематологии – на колясках и с капельницами.

Тогда Кравченко познакомился с двумя мальчиками Денисом и Игорем, которые очень интересовались историей. Мужчина часто приходил к ним, когда еще не был работником школы. Однако состояние одного из ребят резко начало ухудшаться.

"Каждую встречу я видел, что состояние парня ухудшалось, и понимал, к чему все идет. Но все равно оказался не готов – когда Дениса не стало, это было для меня очень тяжело. Это был первый опыт, когда ты теряешь ребенка, и я очень надеюсь, что последний. Дениса не стало в тот день, когда я впервые официально вышел на работу в качестве учителя истории Школы Супергероев", – рассказал педагог.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство утвердило постановление о создании за рубежом "Школы супергероев" – сети образовательных центров для детей, находящихся на лечении или реабилитации.

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